Vatikanet åpner krigsarkivet

Pave Frans er ikke redd for historien og åpner nå Vatikanets hemmelige arkiv fra den andre verdenskrig.

Arkivet som blir gjort tilgjengelig for forskere og historie-interesserte, tilhørte pave Pius XII, som var overhode for den katolske kirke i årene 1939 til 1958.

Historikere og ulike jødiske grupper og organisasjoner har i mange år oppfordret Vatikanet til å åpne krigsarkivet, slik at omverdenen kan få et innblikk i hvordan den daværende paven forholdt seg til nazistene og krigen.

Konspirasjonsteoriene er mange, og pave Pius XII anklages blant annet for å ha gjort lite eller ingenting for å redde Europas jøder fra holocaust.

Anklages for antisemittisme

Enkelte hevder at den daværende paven var antisemitt, og på holocaustmuseet Yad Vashem i Jerusalem anklages han for ikke å ha grepet inn da Romas jøder ble tatt til fange og deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz i tysk-okkuperte Polen.

Vatikanet har avvist disse anklagene og hevder at pave Pius XII både åpnet den katolske kirkens dører for jøder på flukt, og at han på annet vis jobbet i skjul for å redde jøder.

Paven fryktet imidlertid at europeiske jøder og katolikker ville få det verre dersom nazistene fikk kjennskap til dette, lyder Vatikanets forklaring.

Pave Pius XII var overhode for den katolske kirke fra 1939 til 1958. Enkelte hevder at han var antisemitt, noe Vatikanet avviser. Nå åpner de arkivet hans. Foto: AP / NTB scanpix

Elsker historien

– Kirken er ikke redd for historien. Tvert imot, kirken elsker historien og vil gjerne elske den enda mer og bedre, slik Gud også gjør, sa pave Frans da han mandag kunngjorde at krigsarkivet ville bli åpnet.

– Med tillit til mine forgjengere åpner jeg denne dokumentariske arven for forskere. Håpet er at det kan avklare hvilken rolle Pius XII hadde i perioden under andre verdenskrig, sa paven til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Selv om beslutningen er tatt, vil det fortsatt gå noe tid før dørene til arkivet åpnes. Det skjer først 2. mars 2020.

– Uheldigvis må vi vente til 2020. Men bedre sent enn aldri, sier presidenten i det jødiske samfunnet i Roma, Ruth Dureghello, til Ansa.

Millioner av sider

Pave Pius XII døde 9. oktober 1958 i Vatikanets sommerresidens i Castel Gandolfo nær Roma.

Vanligvis går det 70 år før Vatikanet frigir arkivet til tidligere paver, og pave Pius XIIs dokumenter skulle dermed ha ligget nedlåst til 2028.

Vatikanet vurderer imidlertid å gjøre den tidligere paven til helgen, men først må all tvil om hans forhold til nazistene ryddes av veien.

Pius XII-arkivet anslås å inneholde hele 16 millioner dokumentsider, og ifølge BBC har 20 arkivmedarbeidere jobbet i 13 år med å tilrettelegge det for innsyn.

Israelsk glede

I Israel hilses Vatikanets beslutning om å åpne for innsyn med glede.

– Vi gleder oss over denne beslutningen og håper at den vil gi fri tilgang til alle relevante arkiver, sier en talsmann for regjeringen, Emmanuel Nahshon, til nyhetsbyrået AFP.

Yad Vashem er også tilfreds.

– Det baner vei for objektiv og åpen forskning, sier holocaust-museet i en kunngjøring.