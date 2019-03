FENGSEL FLERE RUNDER: Nasrin Sotoudeh fotografert etter at hun slapp ut av fengsel i 2013. Nå er hun dømt igjen. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Kjemper for retten til å droppe hijab: - Dømt til 38 år i fengsel og 148 piskeslag

BEIRUT (VG) Den fremtredende advokaten Nasrin Sotoudeh, som lenge har forsvart kvinner som kjemper mot Irans omstridte hijab-lov, skal være dømt til flere tiår i fengsel for blant annet å «ha oppfordret til prostitusjon».

Publisert: 11.03.19 19:29 Oppdatert: 11.03.19 19:45







Nyheten kom i form av en sober melding fra ektemannens Facebook-side mandag ettermiddag:

«Nasrins dom ble fortalt meg i kveld. 38 år i fengsel, samt 148 piskeslag, er resultatet av dommen i de to rettssakene mot henne. Fem år i den ene saken (fra 2016) og 33 år og 148 piskeslag i den andre saken».

les også Kastet hijaben på Instagram – ble fengslet

Den 55 år gamle advokaten er blant Irans mest profilerte menneskerettsforkjempere.

Hun ble først pågrepet i september 2010 og dømt til 11 års fengsel for «forbrytelser mot den nasjonale sikkerheten» og «propagandavirksomhet mot regimet».

Dommen ble senere redusert til seks år, og hun har sultestreiket to ganger i fengsel.

De siste årene har hun representert flere kvinner som ble pågrepet mens de protesterte mot regimets krav til kvinner om å dekke til håret med skaut eller hijab.

Blant de syv anklagene mot advokaten var blant annet «å oppfordre til prostitusjon» og «å åpent begå en syndig handling ved å vise seg i offentligheten uten hijab».

MED FAMILIEN: Sotoudeh klemmer sønnen i deres hjem i Iran. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International er svært opprørt over dommen.

– Det er absolutt sjokkerende at Nasrin Sotoudeh har nær fire årtier med fengsel og 148 piskeslag foran seg, på grunn av hennes fredelige arbeid for menneskerettighetene. Hun må løslates umiddelbart, sier Philip Luther i organisasjonen i en uttalelse.

les også Hijab-protester i Iran: – Kan stå overfor en revolusjon

Opplysningene om dommen er ikke bekreftet av iranske myndigheter, skriver NTB. Nyhetsbyrået ISNA melder mandag at 55-åringen er dømt til syv års fengsel for sammensvergelse mot staten og for å ha fornærmet Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

Dommen falt i revolusjonsdomstolen i Teheran, men saken går nå videre til en ankedomstol, heter det.

En av Sotoudehs advokater sier til det statlige nyhetsbyrået IRNA at dommene ble avsagt uten at klienten var til stede i retten.