HJEMME: Fotografen best kjent som «Shawkan» fotografert hjemme i Kairo mandag, etter fem år i fengsel. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Tok bilder av massakre i Egypt: Løslatt etter fem år i fengsel

BEIRUT (VG) Gjennom bildene sine fortalte han omverden om et massedrap i Kairos gater i 2013. Så ble han fengslet. Mandag ble en av Egypts mest omtalte politiske fanger, fotografen Mahmoud Abou Zeid, løslatt.

Publisert: 04.03.19 21:32







Det var august 2013, og det var kaos i Kairos gater.

En måned tidligere ble Egypts første demokratisk valgte president, Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap, presset fra makten av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi.

Det som rakst ble stemplet som et militærkupp, utløste omfattende protester og tusenvis av demonstranter samlet seg i en teltleir øst i Kairo.

les også Skutt, torturert og banket: Slik var de siste minuttene til tre sudanske demonstranter

14. august 2013 slo egyptiske sikkerhetsstyrker til mot teltleiren og åpnet ild mot demonstrantene.

Ifølge en omfattende rapport fra Human Rights Watch drepte sikkerhetstyrkene minst 817 mennesker, i det som ble kalt det største massedrapet i Egypts moderne historie.

Det var dette den unge fotojournalisten Mahmoud Abou Zeid, kjent som «Shawkan», dokumenterte da han ble arrestert. Han ble raskt siktet for 24 ulike lovbrudd.

RETTSAK: Shawkan her inne i et bur i en rettsal i Kairo i juli 2018. Foto: Amr Nabil / TT NYHETSBYRÅN

I fjor mottok Shawkan UNESCOs pressefrihetspris, mens han fortsatt var fengslet.

Lederen for UNESCOs jury, Maria Ressa, sa ifølge NTB at prisen var en hyllest til Shawkans «mot, motstandskraft og engasjement for ytringsfriheten».

Egypts utenriksdepartement beklaget at prisen gikk til en mann som er anklaget for «terrorisme og kriminelle handlinger».

les også 25 mistet livet i eksplosiv togbrann i Egypt

Etter fem år i fengsel, mottok han først sin dom i en masserettsak sammen med 700 andre i september i fjor. Dommen var på fem år, men fordi han da allerede hadde sonet i fem år, begynte familie, venner og menneskerettighetsorganisasjoner å håpe på en løslatelse. Mandag ble han, etter uker med spekulasjoner, løslatt.

MED VENNER: Fotografen klemmer en venn som kom på besøk etter løslatelsen. Foto: Amr Nabil / AP

– Mahmoud Abou Zeid er en samvittighetsfange som aldri skulle ha tilbragt et eneste minutt bak lås og slå, sier kampanjesjef for Amnesty International i Midtøsten og Nord-Afrika, Najia Bounaim, i et uttalelse mandag.

– Han ble arrestert og fengslet bare fordi han gjorde jobben sin som journalist. Hans dom, som ble gitt fem år senere i en svært urettferdig masserettsak, er en hån mot rettferdigheten, sier hun videre.

Amnesty skriver også at selvom fotografen nå er løslatt må han gjennom en prøveperiode som legger store begrensninger på hans liv: Han tvinges til å tilbringe hele 12 timer, fra seks på ettermiddagen til seks på morgenen, på en politistasjon, hver dag for de fem neste årene.

Få oversikt over konfliktene i Midtøsten:

Organisasjonen «Committee to Protect Journalists» er glade for løslatelsen, men svært kritiske til restriksjonene:

«Vi ber egyptiske myndigheter avslutte den skammelige behandlingen av denne fotojournalisten», sier de i en uttalelse.

Organisasjonen sier at Shawkan var en av 25 journalister som for øyeblikket er fengslet i Egypt. En rekke menneskerettighetsgrupper anklager regimet landet for omfattende brudd på menneskerettighetene.