FORTUMLET: Lille Bean ble funnet av politiet i Cape May søndag. Eieren fant de kort tid etter at de delte et «mugshot» av mopsen på Facebook. Foto: Cape May Police Department

Mops på rømmen – politiet delte «mugshot»

Publisert: 21.07.18 14:21

Politipatruljen i New Jersey la ut et «mugshot» av den rampete mopsen Bean på Facebook. Kausjonen ble betalt i form av kjeks til redningsmannen.

– Dette er det som skjer når du rømmer hjemmefra, skrev politiet i Cape May, New Jersey på Facebook 15. juli.

Politimann Michael LeSage fant mopsen Bean i en hage i havnebyen Cape May forrige søndag. Til avisen The Star-Ledger of Newark fortalte politimannen at han i pågripelsen forsøkte å få Bean til å hoppe inn i politibilen, skriver AP .

Mopsens bein var imidlertid for korte, hvilket medførte at LeSage måtte løfte rømlingen inn i bilen.

Belønnet med kjeks

Etter at politiet delte bildet av hunden, tok det kun noen få timer før eierne tok kontakt og identifiserte henne som Bean.

Kausjonen ble betalt i form av kjeks til redningsmannen og kollegaene. Eieren Hadley Hubbard fra Baltimore i Maryland kunne i etterkant av løslatelsen informere om at Bean sov tungt etter søndagens eskapader.