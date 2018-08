Katastrofemyndighetene i Indonesia: Flere mennesker fanget under ruinene

Turistøya Lombok i Indonesia er preget av kaos og store ødeleggelser etter jordskjelvet søndag. Mandag morgen skal flere mennesker fortsatt være fanget.

Nesten et døgn etter at et jordskjelv rammet den populære turistøya Lombok i Indonesia , skal 142 personer være omkommet, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Myndighetene opplyser at tusenvis av bygninger er fullstendig ødelagt, og utallige mennesker har mistet hjemmene sine som følge av jordskjelvet.

Spesielt utsatt er innbyggerne i nord, ved jordskjelvets episenter.



1 av 2 MISTET HJEMMET: Flere mennesker har mistet hjemmene sine etter jordskjelvet i Indonesia. Her sitter innbyggere ute i gresset sammen med eiendelene de har reddet ut av hjemmet sitt i Pemenang, nord på Lombok. Antara Foto/Ahmad Subaidi/Reuters

Mennesker fanget under moské

Talspersonen for BNPB, som har ansvar for Indonesias katastrofehjelp, Sutopo Purwo Nugroho, opplyser ved 08.30-tiden mandag morgen norsk tid at det fortsatt ligger ofre fanget under gulvet til en kollapset moské i landsbyen Lading-Lading nord på øya.

På grunn av mangel på tungt utstyr er det vanskelig å redde de som er fanget, skriver han.

Noen timer tidligere delte han også bilder som viser en stor folkemengde som har samlet seg på stranden, i påvente av å bli evakuert fra Giliøyene.

Nurgoho opplyser at evakueringen tar tid og skjer gradvis, ettersom det er få båter tilgjengelig. Over 1000 turister skal evakueres fra øyene.

BNPB melder at tusenvis av flyktninger er spredt på mange steder, og at ikke alle har fått hjelp. Nødhjelpen er begrenset av flere faktorer, som mangel på tungt utstyr, elektrisitet, ødelagte kommunikasjonsverktøy og en ødelagt bro, som gjør at hjelpepersonellet har vanskeligheter med å komme til.









1 av 3 KAOS: Hundrevis av mennesker samlet seg på stranden for å bli evakuert bort fra Giliøyene. Indonesia Water Police/Reuters

Fødte barn rett etter jordskjelvet

Lombok ligger like ved ferieøya Bali. For bare en uke siden ble Lombok også rammet av et annet jordskjelv .

Jordskjelvets episenter ligger kun 10 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske overvåkningssenteret USGS.

Tidlig mandag morgen hjalp frivillige fra indonesiske Røde Kors en kvinne å føde, kort tid etter at jordskjelvet rammet øya.

Kvinnen, Sri Handayani (38), valgte å gi sønnen navnet «Gempa», som betyr jordskjelv, dedikert til de dramatiske omstendighetene rundt fødselen hans.

Røde Kors ber dessuten innstendig flere mennesker om å donere blod, og sier at dette haster.