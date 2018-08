1 av 5 ALLTID BEST: Nate Boyer er best trent blant militærveteranene han samler en gang i uken. Denne kvelden i Hollywood er det rundt 60 veteraner på plass. Johanna Siring

Eks-spesialsoldat til VG om sitt brev til Trump: Vi er besatt av å hate

Publisert: 11.08.18 11:44

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA (VG) Nate Boyer (37) er en amerikansk helt. Men det var først da han skrev to åpne brev til president Donald Trump og fotballspilleren Colin Kaepernick, at han virkelig ble lyttet til.

Nate Boyer med sine ni år som spesialsoldat, såkalt Green Beret, i Irak og Afghanistan og en smått utrolig karriere i amerikansk fotball, har vekket oppsikt med sine nøkterne advarsler om hvor USA er på vei.

Han nekter å gi president Donald Trump skylden alene.

Han mener at begge sider må ta seg sammen for å dempe hatet og retorikken.

– Det er vanskelig å forstå hvordan folk kan føle så sterkt eller hate noen de aldri har tilbrakt tid eller snakket med, sier Boyer til VG.

Han har invitert oss til treningsstudioet Unbreakable Performance Center på Sunset Boulevard, med luksusvillaene i Beverly Hills rett bak, hvor han svetter sammen med andre militærveteraner.

Men det er ingenting fancy ved treningssenteret, ved Nate Boyer eller budskapet han serverer.

Nate Boyer # Tidligere amerikansk fotballspiller og Green Beret. Fikk plass på collegelaget til University of Texas til tross for at han aldri hadde spilt organisert fotball. Fikk kontrakt med Seattle Seahawks in 2015.

# Etter fotballkarrieren har Nate Boyer startet sitt eget TV-produksjonsselskap. Han grunnla også den veldedige organisasjonen Merging Vets & Players, et sted hvor militærveteraner og idrettsutøvere kan trene sammen og snakke om utfordringene de har i livet.

# Også sterkt involvert i et veldedig vannprosjekt i Tanzania hvor de samler inn flere hundre tusen dollar i året.



Han er oppriktig bekymret for hvordan det står til i USA.

– Mitt siste oppdrag som spesialsoldat var i 2014. Da følte jeg at det vi utrettet som soldater betød noe hjemme. Ikke lenge etter visste vi at det sto mellom Hillary Clinton og Donald Trump om å bli president. Siden har det ikke vært det samme. Da måtte alle velge side, akkurat som det var så enkelt å gjøre. Jeg var ikke henrykt over – eller ble inspirert – av noen av dem, sier Boyer, og forklarer:

– Jeg bor i LA og er hverken konservativ eller liberal. Sier du at du er konservativ i denne byen, stempler alle deg som KKK-medlem eller rasist. I midten av landet er det helt motsatt. Sier du at du er liberal der, så er du nærmest automatisk en innvandrer.

37-åringen rister på hodet. Så ler han litt oppgitt over det hele. Han kom i nyhetens sentrum første gang da han skrev et åpent brev til fotballspilleren Colin Kaepernick som protesterte mot politivold mot afroamerikanere. Måten han protesterer på, er ved ikke å stå oppreist når nasjonalsangen spilles før kampstart.

Like etter møttes de to. Det var Boyer som foreslo en mellomløsning til Kaepernick, nemlig å knele.

Men da Donald Trump ble president, gikk han knallhardt ut mot Kaepernick og andre fotballspillere som kneler under nasjonalsangen.

Ikke lenge etter skrev Boyer et åpent brev til presidenten, som fikk enda mer oppmerksomhet.

Boyer fortalte en historie om et hatefullt Amerika som er mer splittet enn noen gang.

– Vi amerikanere er besatt av finne noen å gi skylden eller å hate. Vi ser etter en fight hele tiden. Og dette er bare blitt verre de siste årene. Media har mye av skylden. Vi blir foret et bestemt ståsted, og mennesker som bare følger den ene siden tror at landet vårt er mer hatefullt og fryktelig enn det faktisk er, og så blir de mer hatefulle selv. Vi hører sjelden stemmene til gode mennesker, fordi stemmene til de ekstreme, de som roper høyest, er mest sexy – og det media elsker å promotere, mener Boyer.

Han forteller at han snakker med soldater utenlands som spør ham om «hva i all verden er det som skjer der hjemme?».

– De ser at alt handler om Trump. Soldater reiser ut for å gi mennesker i andre land en sjanse til en liten smak av den friheten vi opplever her i USA, men så ser de hjem og ser at vi bare krangler om tull. De føler seg litt glemt. Det er ekstremt frustrerende for dem.

– Hvordan synes du Donald Trump bidrar til debattnivået?

– Trump kunne kvittet seg med sosiale medier, det hadde vært er godt grep selv om det også var det som fikk ham valgt. Personlig synes jeg en del av politikken hans er bra. Arbeidsledigheten er lav. Økonomisk er det håp. Veterandepartementet, som jeg bryr meg om, er blitt mer effektivt. Men alt blir overskygget av sosiale medier, se bare på det han sa om basketballhelten LeBron James. Like etter sendte Trumps kone ut en melding hvor hun sa at hun elsker alt ved LeBron James. Alt er bare et spill. Og gjett hvem som blir president i 2020?

– Du mener Trump blir gjenvalgt?

– Ja, absolutt, ingen tvil. Ingenting er endret. Folk er bare blitt mer sinte, og de konservative blir snakket til som om de er verdiløse og dumme. Snakker du til dem på den måten, kommer de til å mønstre når det blir valg, slik de gjorde i 2016, svarer Boyer.

LeBron James kom i nyhetene igjen da han i et intervju med CNN-journalisten Don Lemon sa negative ting om presidenten. Trump stemplet begge som uintelligente.

– Mener du det er feil av James å svare på spørsmål om Trump?

– Dette gjelder ikke bare James, som gjør en helt utrolig innsats med sitt veldedighetsarbeid, men alle idrettsutøvere: Jeg skulle ønske de var større enn Donald Trump. Vær større enn alle som er uenige med deg. Det hjelper ikke å boikotte. Jeg skulle ønske de var villig til å sette seg ned med ham. Når du ser tilbake i historien, så tror jeg at Gandhi og Martin Luther King ville satt seg ned med Trump. Jeg tror det er mer viktig for fremtiden til dette landet at man vender det andre kinnet til og er den store mannen.

– Det er ikke enkelt for fotballspillerne som Trump har kalt «sons of bitches»?

– Jeg forstår at det er et stort steg for dem. Men hvem er mest modig? Skal du la det påvirke deg eller skal du si «du kalte meg en son of a bitch, la oss sette oss ned og snakke som menn». Da vil folk fra begge sider følge deg. Men ingen vil gjøre dette. De er redde for hvordan det vil bli fremstilt i media, sier Boyer, som selv lyktes som profesjonell fotballspiller, selv om han aldri spilte fotball før i voksen alder.

Han har også et klart råd til mediene og andre.

– Stopp å snakke om Twitter-meldingene hans, det er så dumt. Man gir ham bare så mye makt. Han leker med dere. Han elsker det når du hater ham, det gir ham bare mer energi.

– I ditt brev til Trump forklarer du at amerikanere har en så sterk vinnermentalitet at det bikker over i en besettelse i å ha rett?

– Vi liker å vinne. Og vi elsker underdogs som får suksess. Det er den amerikanske drømmen. Men med det kommer også stahet og andre negative sideeffekter som man ikke bør ta med seg inn i politiske eller religiøse samtaler. Vi graver oss ned og vil bare endre den andre personens mening, for alt handler om å vinne diskusjonen, sier Boyer, og avslutter:

– Amerika er et fantastisk sted, et av de beste i verden, men vi kan gjøre det bedre.