FENGSLET: Danueal Drayton ble arrestert i Los Angeles i forrige uke. Politiet kom i grevens tid, ettersom han ble pågrepet på et hotellrom sammen med en kvinne han skal ha voldtatt og holdt fanget. Foto: New York Police Department via AP

«Tinder-morderen»skal ha jaktet nye ofre på Tinder

Publisert: 04.08.18 03:35

27-år gamle Danueal Drayton har fått tilnavnet «Tinder-morderen» fordi han tilsynelatende oppsøkte ofrene sine gjennom dating-apper. Nå mener politiet at han står bak en rekke mord.

I juli i år begynte politiet i New York å jakte på 27 år gamle Danueal Drayton, som skal ha voldtatt og drept den to år eldre sykepleieren Samantha Stewart.

Stewart ble funnet død i sitt eget hjem den 17. juli, banket opp og kvalt, innpakket i et teppe i leiligheten sin i Queens, New York.

Drayton ble arrestert i Los Angeles i forrige uke.

Ifølge New York Times skal han ha blitt funnet på et hotell sammen med en kvinne som han skal ha voldtatt og holdt fanget der inne.

Situasjonen kunne altså ha blitt fatal om politiet ikke hadde kommet i tide, ifølge amerikanske medier.

Drayton skal ha møtt kvinnen i en bil gjennom Uber Pool, en app som lar deg finne passasjerer som skal samme vei – slik at man kan dele regningen.

– Fellesnevneren i disse to sakene, som dreier seg om et drap og en voldtekt, er datingnettsteder, sa etterforskningsleder i New York City Police Department, Dermot Shea.

Deyton ble pågrepet i Los Angeles.

Kan stå bak flere tilfeller

Politiet mistenker også at han står bak andre voldtekter.

DNA-materiale koblet ham til en hendelse i Brooklyn en måned tidligere, hvor en kvinne ble kvalt og voldtatt av en mann hun møtte via datingappen Tinder .

Noen uker etter dette, ble Drayton arrestert for angivelig å ha kvalt ekskjæresten.

Ifølge Rolling Stone Magazine hevder Deyton selv at han står bak minst seks andre drap på forskjellige steder i USA.

Politiet har foreløpig ikke funnet bevis for hans påstander, men tror de vil avdekke flere lovbrudd.

Vil bruke Tinder i etterforskningen

– Det er potensielt flere offer der ute, sier Shea.

Etterforskningslederen sier til Rolling Stone at de vil begjære materiale fra Tinder og andre datingsider Dayton kan ha brukt for å finne ofre.

Tinder sier i en kunngjøring at de vil bistå politiet i etterforskningen.

– Disse hendelsene er fryktelige, og våre tanker er med ofrenes familier og venner. Vi vil fortsette å bidra med all den assistansen vi kan i etterforskningen, sier Tinder i en kunngjøring til magasinet.