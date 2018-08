RISIKIERER DØDSSTRAFF: De to kvinnene, Siti Aisya (t.v.) og Doan Thi Huong står tiltalt for attentatet til Nord-Koreas leder Kim Jong-uns bror Kim Jong-nam. Foto: Daniel Chan, AP

Kvinnene tiltalt for nervegiftattentatet i Malaysia blir ikke frikjent

UTENRIKS 2018-08-16T05:37:29Z

En malaysisk domstol vurderte torsdag at saken mot de to kvinnene som står tiltalt for drapet på den nordkoreanske diktatorens halvbror er sterke nok til at rettsaken kan gå sin gang.

Andrea Rognstrand

NTB

Publisert: 16.08.18 07:37 Oppdatert: 16.08.18 08:10

Siti Aisyah (25) fra Indonesia og Doan Thi Huong (29) fra Vietnam blir dermed nødt til å presentere sitt forsvar for retten. Det er en prosess som er ventet å ta flere måneder.

Dersom det hadde blitt vurdert at saken mot dem ikke var sterk nok, kunne kvinnene ha blitt løslatt.

Attentat på flyplassen

Kim Jong-nam, den eldre halvbroren til Kim Jong-un , sto i shoppingområdet på flyplassen i Kuala Lumpur i februar i fjor da han fikk smurt den dødelige nervegiften på seg .

På overvåkingvideoer fra flyplassen kan man tydelig se at Houng står bak Kim og legger begge hendene over ansiktet hans. Spor av nervegiften VX ble funnet på neglene hennes og på genseren på påskriften «LOL» som hun hadde på seg den dagen.

Obduksjonen avdekket VX i Kims øye og blod, samt på skjortekragen og ermene.

Selv forklarer kvinnene at de trodde at deltok på reality-TV og hadde fått i oppdrag å gjøre pek mot folk på flyplassen.

Risikerer dødsstraff

Aktoratet har advart retten om å falle for forsvarets påstand om at kvinnene var uvitende om hva de var med på. De hevder at de to kvinnene levde dobbeltliv og handlet på vegne av Nord-Korea, skriver nyhetsbyrået Kyodo .

Dommeren vil ikke utelukke et slik scenario, men la til at det foreløpig ikke er lagt fram bevis for en slik påstand.

De to kvinnene har sittet varetektsfengslet siden attentatet for ett og et halvt år siden.

I tillegg til de to kvinnene er de fire nordkoreanerne Ri Ji-hyon, Ri Jae-nam, Hong Song-hac og O Jong-gil mistenkt for attentatet. De fire flyktet Malaysia timer etter drapet og er ettersøkt internasjonalt .

I forkant av drapet hadde Kim uttrykt at han fryktet for livet sitt. Det har også tidligere vært gjort attentatforsøk mot ham. Både USA og Sør-Korea mener at attentatet på Kim var bestilt av hans yngre halvbror, Nord-Koreas leder Kim Jong-un, for å forhindre at han ble utfordret ved makten.

Kim falt i unåde hos sin far i 2001 da han forøkte å ta seg inn i Japan. Siden bodde han i den kinesiske autonome regionen Macau. Han uttalte til en japansk avis at han var motstander av maktdynastiet i hjemlandet.

De to kvinnene mener at de er uskyldige, og risikerer dødsstraff dersom de blir funnet skyldige i attentatet.