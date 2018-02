TETT: Det ligger en mengde med forskjellige kabler på havbunnen mellom Europa og Amerika. Foto: GRAFIKK: submarinecablemap.com

NATO: Russerne kan sabotere internett med ubåt

Publisert: 17.02.18 08:28 Oppdatert: 17.02.18 09:58

UTENRIKS 2018-02-17T07:28:01Z

BRUSSEL (VG) Russiske ubåter kan være i stand til å sette internettlinjer ut av spill ved å sabotere datakabler på bunnen av Atlanterhavet.

En sentralt plassert NATO -kilde sier til VG at Russlands ubåt-aktivitet er på sitt høyeste siden den kalde krigen.

Torsdag har NATOs forsvarsministere formelt bestemt at Atlanterhavet skal få en egen NATO-kommando.

– I mange år etter den kalde krigen hadde de knapt råd til å seile i Atlanterhavet. Men nå ser vi at Russland øker sitt militære nærvær der. De får nye kapasiteter, og ikke minst ubåter, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til VG.

Spaner på datakabler

– Vi ser også økt interesse for privateide datakabler som ligger på havbunnen, kabler som binder våre datamaskiner sammen og holder internett i gang, legger han til.

Nye NATO-kommandoer for Atlanterhavet i USA og for logistikk i Tyskland, er første tegn til økning av kapasiteten i NATOs kommandostruktur etter mange år med nedskalering av NATOs militære ledelsesapparat.

Kan bryte all kommunikasjon

Kontroll på det enorme havområdet er avgjørende for at amerikanske styrker kan forsterke Europa i en konfliktsituasjon. Men om de undersjøiske kablene settes ut av spill, vil også all digital kommunikasjon mellom USA og Europa brytes.

Satellitter er på langt nær nok til å erstatte denne kapasiteten.

– Fiberkablene er en del av de forsyningslinjene som må beskyttes mellom USA og Europa, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

– Hva er trusselbildet mot disse kablene?

– Det kan jeg ikke gå inn på i detalj. Men digital kommunikasjon inngår i det nye domenet i NATO, cyber-domenet. Og det er ikke bare militært utstyr som skal beskyttes, men også sivile linjer. Denne typen infrastruktur er sårbar, sier forsvarsministeren.

13 nye ubåter

En sentralt plassert NATO-kilde sier til VG at russisk ubåtaktivitet har økt både i den nordlige delen av Atlanterhavet, Norskehavet og Middelhavet.

Siden 2014 har Russland fått 13 nye ubåter, ifølge NATO-kilden.

Forsker Ståle Ulrichsen ved NUPI og Sjøkrigsskolen sier at forsyningslinjen over Atlanterhavet er sårbar, og at et nytt seilingsmønster har gjort styrkene enda mer utsatt:

– Tidligere fordelte USA sine militære ressurser på en rekke fartøyer når tropper skulle fraktes til Europa. Men den amerikanske brigaden som ble flyttet til Europa nylig, med 2500 kjøretøyer, ble fordelt på bare tre skip. Det betyr at en ubåt alene kan gjøre enorm skade med et fåtall missiler. Anti-ubåtvåpenet i alliansen er samtidig bygget kraftig ned, sier Ulrichsen.

Enorm betydning

– Hva slags interesse viser Russland for datakablene?

– Det er kjent at russiske fartøyer har oppholdt seg over lang tid i områder over disse kablene. Det er uklart om de har lagt igjen miner, eller om de har installert avlyttingsutstyr. Det er av enorm betydning for NATO å holde kontroll på de russiske ubåtene, men samtidig er det veldig krevende når de kommer ut på dypt vann. De nye er også langt mer stillegående enn forrige generasjon, sier Ulrichsen.

Både Norge og Storbritannia har bestilt nye maritime overvåkningsfly f or å få bedre kontroll over havområdene, og USA har delvis gjenåpnet sin flybase på Island.

Norge har nå to etterretningsfartøyer i nordområdene.

Kontroll over havgapet mellom Grønland, Island og Storbritannia, også kjent som GIUK, er avgjørende for å sikker transport mellom USA og Europa, og spesielt for Norge som er avhengig av alliert assistanse tidligst mulig i en eventuell konflikt.

Fire eller seks ubåter

– Vi må øke vårt nærvær i Atlanterhavet og vår evne til å håndtere enhver sikkerhetsutfordring, Og her spiller antallet en rolle. Skal man følge en ubåt så krever det en ubåt. Derfor spiller det en rolle om man har fire eller seks ubåter, sier Jens Stoltenberg til VG.

– Er det en kritikk mot Norge som nå bestiller fire nye ubåter til erstatning for seks gamle?

– Jeg sier bare at antallet spiller en rolle. Oppstår det et maktvakuum eller en usikkerhet, så kan det skape en konflikt. Det må ikke være fnugg av tvil om vår evne til å ivareta vår sikkerhet, sier Stoltenberg.