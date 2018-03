PÅ VEI HJEM: Skolebarn i bydelen Ginza i Tokyo på vei hjem fra skolen. Bildet er tatt 19. juni i fjor. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Japansk skole med Armani-uniformer må leie inn sikkerhetsvakter

03.03.18

Etter at barneskolen lanserte den nye skoleuniform-kolleksjonen designet av Armani, har de måttet leie inn sikkerhetsvakter for å passe på barna.

Uniformene til barneskolen Taimei i den fasjonable Tokyo-bydelen Ginza koster nærmere 6.000 kroner og har fått stor oppmerksomhet i Japan . De nye plaggene skal ikke tas i bruk før i april, men flere elever har allerede blitt oppsøkt på gaten etter at prisen på uniformene ble kjent.

Tre elever forteller at fremmede har kommet bort til dem, nappet i uniformen dere og spurt om de går på Taimei barneskole, skriver The Guardian . Skolen har besluttet å leie inn sikkerhetsvakter for å passe på barna på skoleveien.

– Sikkerhetsvakter patruljerer gatene i som barna går på vei til og fra skolen. Dette handler om elevenes sikkerhet, sier en talskvinne til avisen.

Det er uvanlig med sikkerhetsvakter i Japan fordi gatene i byen regnes for å være veldig trygge.

I et brev til foreldrene ved skolen i november, skrev rektor Toshitsugu Wada at de nye uniformene skal tas i bruk fra april. I brevet viste han til at den 150 år gamle skolen er et landemerke i Ginza og at uniformene skal stå i stil med skolens rykte, skriver nyhetsbyrået Reuters .

De nye uniformene er ikke påbudt, men kritikere har påpekt at foreldrene kommer til å føle seg presset til å kjøpe dem for at barna ikke skal skille seg ut.

Hovedkvarteret til motehuset Armani i Japan ligger 200 meter ned i veien for skolen.