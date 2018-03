KOSTYMEPRØVE: Ansatte ved Operahuset i Sydney gjennomfører en kostymeprøve før deltagelsen i Mardi Gras-paraden. Foto: Steven Saphore / Reuters

40 år med homoparade i Sydney

Publisert: 03.03.18 07:45

Gull, glitter og popstjernen Cher inntar Sydney i anledning 40-årsjubileet av den skeive Mardi Gras-paraden.

Festivalen, som har pågått i nesten to uker, er en av de største trekkplastrene til Sydney, og kulminerer i paraden ned Oxford street i sentrum av Sydney lørdag kveld.

Vanskelig begynnelse

Men den populære festivalen fikk hard medfart ut av startgropen.

Syttiåtterne, LGBT-aktivistene som i 1978 tok til den samme gaten med slagord som «glad for å være skeiv» og «Ut av barene til gatene» for et friere syn på seksuelle legninger, ble ikke like varmt mottatt, skriver Mardi Gras-organisasjonen .

Politiet løste opp gruppen og 53 personer ble pågrepet. De fleste siktelsene frafalt, men Sydney-avisen Sydney Morning Herald publiserte navnet, yrket og adressen til alle de pågrepne. Noen mistet jobbene sine på grunn av det.

Likekjønnet ekteskap i 2018

Aktivistene nektet imidlertid å la seg knekke. I 1979 deltok så mange som 3.000. Året etter ble et nytt element introdusert, nemlig etterfesten. i 1984 møtte det opp 50.000 tilskuere. Ti år etter var antallet ti ganger større.

Trass Sydneys rykte som en av de skeiveste byene i verden, har ikke likekjønnet ekteskap vært lovlig i Australia før i januar i år. Det ble vedtatt etter at landet gjennomførte en folkeavstemning via posten.

I anledning 40-årsjubileet har popstjernen Cher tatt turen til Sydney. 71-åringen, som omtales som et LGBT-ikon, skal underholde på etterfesten lørdag kveld.

Årets festival har fått temaet «40 år med utvikling».