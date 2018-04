Donald Trump varslet nylig at raketter «vil komme» til Syria. Men noen avgjørelse er ennå ikke tatt, hevdet forsvarsminister Jim Mattis torsdag. Foto: AP/NTB scanpix

Jusprofessor mener Syria-angrep vil være brudd på folkeretten

NTB

Publisert: 13.04.18 15:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-13T13:30:25Z

Det varslede vestlige militærangrepet på Syrias regjering vil uten tvil være et brudd på folkeretten, advarer jusprofessor Geir Ulfstein.

Både USA og Frankrike har truet med rakettangrep på syriske militære anlegg som svar på det antatte kjemiske angrepet i byen Douma.

Ulfstein understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.

– Men et folkerettsbrudd gir ikke andre stater automatisk rett til å bruke militærmakt, sier han til NTB.

I folkeretten finnes tre mulige grunnlag for militære angrep på andre land. Det første er selvforsvar – noe som ikke er aktuelt i dette tilfellet siden ingen andre land ble rammet av det antatte kjemiske angrepet i Syria .

Et annet mulig grunnlag er et vedtak i FNs sikkerhetsråd. Men det har det ikke vært mulig å få til, siden Russland har fast plass i rådet og vetorett.

Den siste muligheten er at land kan samtykke i militæroperasjoner på eget territorium iverksatt av andre stater. At Syrias president Bashar al-Assad skulle samtykke i rakettangrep på hans egne militære anlegg, er lite sannsynlig.

Dermed vil et angrep på Syria som straff for det folkerettsstridige kjemiske angrepet, innebære et nytt brudd på folkeretten.

– Det er ingen tvil om det, sier Ulfstein, som er professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Denne artikkelen handler om Syria

Russland

USA

FNs sikkerhetsråd