Stephanie Clifford, bedre kjent under artistnavnet Stormy Daniels, saksøker president Donald Trump for ærekrenkelser. Hun har tidligere gått til søksmål mot Trump og hans advokat Michael Cohen. Foto: AP / NTB scanpix

Stormy Daniels saksøker Trump for injurier

NTB

Publisert: 30.04.18 20:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-30T18:46:40Z

Pornoskuespilleren som hevder å ha hatt en affære med Donald Trump, trapper opp kampen i rettsvesenet og saksøker presidenten for ærekrenkelser.

Stephanie Clifford, bedre kjent under artistnavnet Stormy Daniels, leverte søksmålet i en føderal domstol i New York mandag.

Sakens kjerne er en Twitter-melding fra presidenten der han avfeide en tegning som ifølge Daniels viser en mann som truet henne i 2011.

– En tegning flere år etterpå om en ikke-eksisterende mann. En total svindel som gjør de falske nyhetsmediene til latter. (Men de vet om det)! tvitret Trump tidligere i april.

Det var en reaksjon på at Daniels under et TV-program presenterte en tegning av en uidentifisert mann som hun sier truet henne på en parkeringsplass i Las Vegas til å holde tett om det påståtte forholdet til Trump.

I mandagens søksmål betegnes presidentens Twitter-melding som «usann og ærekrenkende». Det hevdes videre at presidenten «visste at denne usanne, nedsettende uttalelsene ville bli lest av folk i hele verden», og at Daniels har blitt utsatt for drapstrusler og trusler om fysisk vold.

Daniels har fra før saksøkt Trump og hans advokat Michael Cohen . Hun hevder hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å få henne til å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet. Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet.

Les også: Måned for måned – Donald Trumps oppsiktsvekkende tweets