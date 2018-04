FENGSLET: Tidligere utenriksminister i Catalonia, Raül Romeva, drev kampanje da VG traff han like før han ble fengslet første gang. Nå er han anklaget blant annet for opprør mot den spanske stat. FOTO: Harald Henden

Catalonia: Familiefedre i fengsel – tror de kan bli sittende lenge

Publisert: 24.04.18 17:09

BARCELONA (VG) 16 katalanske toppolitikere er i eksil eller i fengsel. Hjemme forbereder deres barn og ektefeller seg på å vente mange år før de kommer hjem.

Det var alltid de to: Raül og Diana, kjærester og bestevenner, ved hverandres side. Et liv mellom Brussel og Barcelona , så kom barna, det ble en hverdag med de fire sammen, en familie.

Så kom den høsten da pappa Raül Romeva var travelt opptatt med forberedelsene til den viktige folkeavstemningen om uavhengighet for Catalonia . Den 1. oktober 2017 snudde om på det meste.

Siden har Spania befunnet seg i den verste politiske krisen på 40 år, og hverdagslivet til familien er nå ikke for fire mennesker, bare for tre. Romevas kone, Diana Riba, har i praksis blitt alenemor, forteller hun.

– Når vi kun sees én gang i måneden er det en utfordring å holde relasjonen tett. Raül kan ringe oss en gang om dagen i 5 minutter, det hjelper, men det er ikke nok for å ha et nært forhold. Det virkelige problemet for familien er likevel avstanden til fengselet der han sitter. Hadde han vært nærmere oss, hadde det vært enklere, særlig for barna, sier Riba til VG i Barcelona.

Besøk én gang i måneden

Da VG fikk et eksklusivt intervju med Raül Romeva, den daværende katalanske utenriksministeren, skrev vi 22. oktober, og den spanske regjeringen hadde nettopp iverksatt den såkalte «atomparagrafen» i grunnloven. Den katalanske toppolitikeren sa til VG at han ville fortsette uansett hva Spanias statsminister Rajoy bestemte. Nettopp det gjorde han.

Knappe 10 dager etter intervjuet ble Romeva pågrepet av spansk politi, anklaget for opprør, oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Han måtte sitte en måned, ble så midlertidig løslatt, drev valgkamp før jul, og ble så fengslet på nytt. Familiefaren er nå bak murene 1400 kilometer fra kona og barna på 9 og 12 år.

– Det er en vanskelig situasjon. Først og fremst på grunn av mange tøffe følelser, men også rent praktisk, at vi er nødt til å organisere hele livet annerledes. For å besøke Raül er det mye logistikk. 12 timer med tog eller bil er vanskeligfor ungene, derfor drar vi bare én gang i måneden, når Raül får lov til å møte oss skikkelig i 2 timer og ikke bare gjennom en glassvegg. Den stunden er fantastisk, smiler Diana.

Ventet i et halvt år

Ni tidligere ministere og separatistledere fra Catalonia befinner seg i fengsel i Spania nå. I fengselet Estremera utenfor Madrid sitter også separatistpolitikerne Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull og Jordi Turull. Carme Forcadell og Dolors Bassa er i et kvinnefengsel, mens de politiske aktivistene Jordi Cuixart og Jordi Sánchez har sittet lengst av alle, i Soto del Real.

Sánchez tre barn har ventet i seks måneder på at pappa skal komme hjem, forteller hans kone, Susanna Barreda, til VG.

– Jeg vet ikke hvor lenge Jordi blir værende i fengsel, og heller ikke hvor mange ganger vi må reise 1300 kilometer for å se han gjennom et vindu i et rom i Madrid i 40 minutter. Men jeg er sterk i min tro på at dette vil ende godt, fordi de har ikke gjort noe ulovlig, sier Barreda til VG.

Uavklart for Puigdemont

Syv katalanske politikere er i eksil i utlandet, i henholdsvis Sveits, Skottland, Tyskland og Belgia. Nylig ble selve gallionsfiguren for frigjøringskampen, tidligere president for det katalanske parlamentet Carles Puigdemont, pågrepet av tysk politi og satt i varetekt, men senere løslatt mot kausjon. Nå må ekspresidenten melde seg én gang i uken til tyske myndigheter, mens Tyskland har 60 dager på seg til å bestemme seg for om de skal utlevere Puigdemont til Spania.

Europa dratt inn i konflikten

Den katalanske frigjøringskonflikten har vokst til å bli en sak for Europa. I Barcelona besøker VG et kultur – og konferansehus i sentrum av byen, i anledning en temadag for forholdet mellom EU og Catalonia. Diana Riba er invitert for å lese et brev fra sin mann i fengsel.

– Tiden vi er i nå, definerer Europas vilje til å skape et inkluderende samfunn med rettigheter. Europas kredibilitet står på spill, leser Diana, med klar stemme fra talerstolen.

Hele salen med et par hundre mennesker, reiser seg og klapper, sterkt beveget. Riba blir overøst av støttespillere som vil gi henne klemmer og snakke med henne.

Ingen tegn til dialog

Det har snart gått syv måneder siden Catalonia gikk inn i en unntakstilstand. Fordi regionen fortsatt er uten regjering etter valget før jul, kan det meget mulig bli et nytt valg i juli. Men få tror at det vil løse noe.

Makthaverne i Madrid og den drøye halvparten av katalanerne som vil ha sin egen stat, står hver på sitt, og det er ingen tegn til dialog, sier flere professorer VG har snakket med.

– Kan ta fem år

Familiene til politikerne som er fengslet eller i eksil, finner støtte i hverandre, og hjelper hverandre praktisk i hverdagen, forteller tobarnsmoren Riba. Men lett, er det ikke.

– Du er sint og du føler deg maktesløs, sier hun kort.

Ikke ser hun noen ende på denne tilstanden, heller.

– Vi familiene har organisert oss på lang sikt, fordi vi ikke vet når dette kan løse seg. Vi kan ikke gå rundt å tenke at «kanskje blir han satt fri i morgen», da blir skuffelsen for stor. Dette er en politisk sak og vi vet aldri om det vil ta én måned, ett år, eller kanskje fem år før noen starter en dialog og vi finner løsning, sier hun til VG.

Skulle hun ønske, for familien sin del, at ektefellen ikke var så idealistisk?, spør VG. Diana Riba smiler.

– Nei, jeg elsker han for nettopp den han er. Man kan ikke gå rundt å tenke på hva som kunne skjedd, dersom alt hadde vært annerledes. Det at Raül er så sterk, gir meg krefter til å fortsette.

