VARSLER HJEMKOMST: Donald Trump trekker amerikanske styrker ut av Syria. Det har fått lederen av den multinasjonale koalisjonen mot IS, Brett McGurk, til å trekke seg i protest. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Trump varsler IS-kalifatets fall neste uke

Donald Trump sier at han i neste uke vil kunne kunngjøre at USA og dets allierte har tatt tilbake 100 prosent av IS' områder i Syria og Irak. Men Pentagon advarer mot at terrorgruppen kan gjenoppstå med full kraft.

NTB

Axel Støren Wedén

Publisert: 06.02.19 22:42







– USAs hær, våre koalisjonspartnere og SDF-alliansen har frigjort nærmest hele området som tidligere var kontrollert av IS i Syria og Irak , sa Trump under en konferanse i utenriksdepartementet i Washington onsdag ettermiddag.

Trump sa han venter på klarsignal fra hæren, fordi han «ikke ønsker å si noe for tidlig»:

– Det bør kunne kunngjøres offisielt en gang i neste uke at vi har 100 prosent av kalifatet, sa presidenten.

– Vi ser fram til å gi våre krigere en varm velkomst når de kommer hjem, sa Trump, med henvisning til planene om å hente hjem de 2000 amerikanske soldatene som fortsatt er i Syria.

Til applaus og stive smil talte Trump om «et samlet Amerika» - se høydepunktene her:

Uttalelsene kom under en internasjonal konferanse i amerikansk UD med utenriksministre og høytstående tjenestefolk fra de 79 landene som deltar i koalisjonen mot IS, blant dem Norge.

I forrige måned hevdet amerikanske tjenestemenn at IS hadde mistet 99,5 prosent av sine områder og at rundt 2.000 opprørere var samlet på et under 5 kvadratkilometer stort område i Eufrat-dalen i Syria og et under halvparten så stort område i Irak.

Nå erkjennes det at opprørerne er spredt og skjuler seg i et over hundre ganger større område.

– Dersom myndighetene i Irak og Syria ikke tar sunnimuslimenes sosioøkonomiske, politiske og sekteriske krav på alvor, er det svært sannsynlig at IS får anledning til å gjenoppstå og erobre territorier, heter det i en fersk rapport fra Pentagon.

KJEMPER MOT IS: IS hadde over 34.000 kvadratkilometer territorium. Nå er lite igjen. Her er Donald Trump og førstedame Melania Trump på besøk i desember til amerikanske soldater utstasjonert i Irak. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Advarer mot å tro at IS er bekjempet

Donald Trump har tidligere uttalt at IS nå har blitt beseiret. Men flere sikkerhetseksperter og Brett McGurk, den tidligere lederen av den multinasjonale koalisjonen mot IS, Operation Inherent Resolve, har advart mot å tro at terrororganisasjonen er beseiret, bare fordi de ikke hersker over noen landområder.

McGurk trakk seg i protest over Trumps plan om å trekke ut amerikanske soldater av Syria.

– Ironien er at presidenten helt fra begynnelsen sa at å bekjempe IS var hans mål. I 2016 så lovte han å «slå skiten ut av IS». Hans nylige valg, uheldigvis, har allerede gitt IS nytt liv, skriver McGurk i en kronikk, publisert i CNN.

Fire amerikanere og femten andre ble drept i et selvmordsangrep på en populær restaurant i Manbij i midten av januar, bare uker etter at Trump erklærte tilbaketrekningen av amerikanske styrker fra Syria.

Seth G. Jones, senioranalytiker ved Center for Strategic and International Studies, sier til New York Times at vi vil se et aktivt IS etter tapet av kalifatet.

– Når du taper territoriet, så bytter smarte grupper til geriljastrategi- og taktikker, inkludert målrettede drap, bakholdsangrep, raid og bombeangrep, sier han.