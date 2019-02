SARKASTISK?: Måten lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, klappet inn president Donald Trump på, har fått stor oppmerksomhet. Mange tolker klappingen sarkastisk. Foto: Doug Mills, AFP

Ekspert om Trumps tale: – Han så ut som en president – men han er for sent ute

Til applaus og stive smil utvekslet Donald Trump ett kort nikk med erkefienden Nancy Pelosi før han talte om «et samlet Amerika». Etterpå er landet like splittet, mener eksperter.

– Det hele var et teater. Trump gjentok mye av det samme som han har uttalt tidligere, og jeg tviler på at denne talen kommer til å endre noe som helst, sier USA -ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey til VG på telefon fra California. Hun mener nattens State of the Union-tale bød på få overraskelser.

Professoren peker på at Trump, på tross av sin åpning der han oppfordret til samhold og politisk arbeid med «det amerikanske folk» som viktigste målgruppe, rettet flere pekefingre mot demokratene som undergravet hans eget argument om samarbeid mellom de to partiene.

– Å begynne med å referere til USA som «ett land» er helt vanlig i State of the Union-talene, men Trump kom ikke med noen forslag til hvordan spliden med demokratene skal løses i fremtiden. Ingenting av det han sa appellerte til dem.

– Han prøvde å legge frem en veldig flott visjon, men fortsatte deretter med å snakke om bunnlinjen i striden – Mexico-muren og immigrasjon. Denne retorikken har ikke fungert før, og kommer ikke til å fungere nå, sier Leigh Bailey.

– Typisk Trump å si «uten meg ville dette skjedd!»

At presidenten trakk frem USAs økonomi som «verdens heteste» er heller ikke noe som overrasker professoren.

– Han har hatt noen gode tall den siste tiden, men om man begynner å grave i Trumps seire, eksempelvis jobbskaping, kan man se at ja, flere er kanskje i jobb, men lønnen er dårlig. Ting er ikke så lyst som det ser ut på overflaten, sier Leigh Bailey.

Trumps uttalelse om at USA ville vært i krig med Nord-Korea om det ikke var for ham, mener professoren bare er oppspinn.

– Det er typisk Trump å si at «uten meg ville dette skjedd», men jeg tror ingen i USA tror at de hadde hatt en krig med Nord-Korea uten ham, sier Leigh Bailey.

Trump kom med tydelige stikk til demokratene i talen:

Noe annet Trump gjorde i sin tale var å forsøke å appellere til minoriteter og kvinner – også dette uten hell, mener professoren.

– Han snakket blant annet om at det er positivt at det sitter så mange kvinner i Kongressen, uten å nevne at det skyldes at mange av disse kvinnene stilte til valg for demokratene for å jobbe mot ham:

– Han unnlot å ta tak i spørsmål som folk flest er interessert i, eksempelvis kontroll av våpen og klima, sier hun.

På tross av de gjentagende budskapene mener professoren likevel at presidenten klarte seg bra.

– Han gjorde en god figur og så ut som en president. Problemet er bare at han er litt sent ute. Hadde han sagt disse tingene tidligere ville det kanskje utgjort en reell forskjell, men i dagens kontekst har ikke denne talen noe å si, fastslår hun.

Savnet bedre forklaringer

USA-ekspert og NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen synes det var en fin form på talen.

– Han fremsto mer presidentiell og leste talen fint opp uten å gå for mye utenfor manus. Det var ventet, siden det er en veldig formell anledning, men han var litt mer forsonende enn jeg hadde tenkt han skulle være. Det overrasket meg.

Han hadde også forventet Trump skulle gå mer detaljert inn på Mexico-muren.

– Han snakket mye om grensesikkerhet og at muren er høyst nødvendig, men gikk ikke konkret og detaljert inn på hvorfor. Hvis han ønsker å bygge broer burde han forklart bedre hvorfor denne muren er nødvendig, og det er derfor påfallende at han ikke gjorde dette, sier Knutsen, som også savnet en bedre forklaring på hvorfor shutdown var nødvendig.

Judah Samet, som overlevde holocaust og så vidt unnslapp angrepet i synagogen i Pittsburgh i oktober i fjor, ble hedret av Trump under talen:

Han er imidlertid ikke overrasket over at presidenten skrøt over den amerikanske økonomien.

– Det var som forventet. Den amerikanske økonomien gikk veldig bra i 2017 og 2018, men har den siste tiden vært usikker, så jeg synes han tar i litt vel mye, sier Knutsen.

– Han skrøt også av forholdet til Nord-Korea, og sa at det ville vært krig dersom det ikke hadde vært for han. Det er selvfølgelig bare sprøyt. Det har vært en formell krigstilstand der siden 1945.

– Mangler troverdighet

Svein Melby, USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, kjøper ikke Trumps forsøk på en forsonende tilnærming.

– Jeg satt igjen med en følelse av at taleskriverne hadde skrevet et manus som ikke passer helt med presidentens image og personlighet. Det var et stort sprik mellom hvordan Trump fremsto i talen og hvordan han har oppført seg de to siste årene. Han forsøker å rekke ut hånden til sine motstandere, men det mangler troverdighet.

Melby sier videre at det ikke var noe i talen som overrasket han, men at han stusser over at Trump ikke tok opp klimaspørsmålet.

– I 2019 skulle man forventet at en amerikansk president tar tak i denne problematikken, men det sier vel litt om hans ståsted. I denne talen er presidenten innom de fleste temaer, så at han ikke sa en eneste setning om klima, all den tid det er en stor internasjonal utfordring, forundret meg.

Splittende og kontroversiell

USA-ekspert og postdoktor ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, sier at Trump forblir «outsider-presidenten».

– Han hverken kan eller vil være en tradisjonell president. Han kan se og høres statsmannsaktig ut på anledninger som dette, men hans metode er å slåss og aldri be om unnskyldning. Det viste han både før og under talen. Han vil forbli den mest omstridte presidenten siden Andrew Johnson for nesten 150 år siden.

Mjelde mener at Trump kom med rituelle formuleringer om samhold, men innholdsmessig var det mer som en valgkamptale.

– Trump viste til fulle at han er komfortabel med å være splittende og kontroversiell. Demokratene er opptatt av særlig to saker per i dag. Det er kamp mot rasisme og kvinnekamp. Uttalelsene hans om innvandring og abort var derfor en provokasjon for Demokratene.

– Presidenter får fint lite gjort uten stort partiflertall i Kongressen og i fravær av en samlende nasjonal krise. Ingen av delene er til stede nå. Derfor har taler som dette lite å si for hans gjennomslagskraft i kongressen. Et samarbeid som det mellom Clinton og Newt Gingrich på 1990-tallet er ikke mulig i dag, ganske enkelt.

Mjelde påpeker samtidig at Demokratene i dag er veldig uforsonlige selv.

– De har gått langt til venstre og inntatt en nesten puritansk holdning i en rekke politiske saker. Grasroten i partiet krever absolutt avstandstaking til Trump i nesten alt og ett, og intet mindre, så presidenten har ikke all skyld her. Han har en nesten umulig oppgave når han ber om samarbeid med Demokratene.