ANTI-BREXIT: Innvandring er bra for Storbritannia og brexit er en dårlig idé, står det blant annet på kvitteringen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Restaurant-eier sjikaneres grovt for brexit-beskjed

LONDON (VG) På restauranten Westminster Kitchen rett ved Parlamentet får gjester en anti-brexit-beskjed når de ber om regningen. Nå blir eieren bombardert med hat og trusler.

På kvitteringen står det «brexit is bad. Immigrants make britain great».

Videre står det «they also cooked and served your food today».

Eier Ibrahim Dogus fikk ideen for én uke siden. Han fulgte med på avstemningen av Theresa Mays brexit-avtale i Parlamentet og ville også delta i debatten som polariserer landet.

– Brexit er dårlig, det vil ikke være bra for mine restauranter. Jeg var ute etter en enkel beskjed om debatten som foregår på den andre siden av broen, sier han.

Parlamentet ligger under fem minutters gåtur unna. På grunn av beliggenheten er politikere innom stadig vekk.

Labour-leder Jeremy Corbyn er stamgjest, Boris Johnson har spist hos Dogus flere ganger. Også Londons ordfører Sajid Khan har vært innom og smakt på spesialiteten grillet kebab.

Svingdørene går opp og kjøtt som ryker og freser blir båret til bordene når VG er innom på ettermiddagen.

Angrep fra ytre høyre

Siden Dogus trykket anti-brexit-beskjeden har telefonen ringt mye, og under intervjuet unnskylder han seg flere ganger.

– Jeg har fått hundrevis, kanskje tusen negative meldinger, sier han.

Han scroller på telefon og viser en rekke sjikanerende meldinger fra sosiale medier – flere av dem i form av fiktive anmeldelser fra folk som ikke har besøkt restauranten.

En skriver truende «vi kommer til å sees snart». En annen skriver at å ansette innvandrere er frastøtende. Banneordene sitter løst.

– De ringer, sender mailer og truer mine ansatte. En ringte og sa han skulle sette fyr på restauranten.

«De» er ytre høyre, eller far-right, forteller han. Særlig etter at Tommy Robinson delte kvitteringen med sine 996.000 følgere på Facebook, har det blitt verre. Robinson har tidligere ledet English Defence League og er nå i UKIP , partiet som i 2016 regisserte brexit-kampanjen.

Dogus har anmeldt truslene til politiet og driver butikk som før. Organiserte kampanjer har derimot ført til at ratingen på Tripadvisor, Facebook og Google Business har dalt. Inntil videre har Tripadvisor sluttet å legge ut anmeldelser.

Det, òg usikkerheten rundt brexit, rammer Dogus.

Mister ansatte

– De fleste som jobber for meg er fra europeiske land, og de fleste i serviceyrket i dette landet er ikke briter. På grunn av usikkerheten brexit fører til, har folk begynt å reise tilbake, sier han.

Han har 50 ansatte på tre restauranter i London – over halvparten av fra europeiske land. Allerede har flere av dem reist fra Storbritannia, og statistikk bekrefter tendensen.

Selv er han kurder og kom som flyktning til Storbritannia fra Tyrkia i 1994.

– At folk ikke ser en fremtid i dette landet etter å ha vært her i 10–15 år, du har bygget opp et liv, har ferdigheter arbeidslivet trenger – det er en katastrofe.

Dogus mener ingen av hans ansatte «tar» jobber fra briter. Tvert imot vil han bruke mye tid og penger på å lære opp nye ansatte hvis de han har i dag forsvinner.

– Det er viktig for meg å si at innvandring totalt sett er bra. Det blir sagt så mye negativt om innvandrere, og blir brukt av brexit-folk som et argument for å forlate EU.

Slettes ikke alle briter vil forlate EU på grunn av innvandring, selv om det er en viktig sak for leave-siden. I videoen nedenfor forteller en som stemte for brexit at hun ikke lenger vil styres fra EU-hovedstaden Brussel: