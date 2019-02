PÅ RØMMEN: Hva hesten var på jakt etter, er det ingen som vet. Foto: Politiet i Inver Grove Heights

Hest brøt seg inn i kjelleren

Politiet fikk seg en overraskelse da de kom til stedet.

Publisert: 10.02.19 01:00







Det var sent fredag kveld at en kvinne i den amerikanske delstaten Minneapolis ringte politiet. Hun fortalte at det var en inntrenger i kjelleren. Men det var ingen tyv på ferde, fortalte hun.

Derimot hadde en hest tatt seg inn i kjelleren.

Politiet rykket ut til den noe uvanlige nødsamtalen, og til deres store overraskelse viste det seg å stemme: Gjennom kjellervinduene kunne de selv se hesten som gikk fra rom til rom.

– Aldri et kjedelig øyeblikk i Inver Grove Heights, skriver det lokale politiet på sin Twitter-konto, hvor de også har lagt ut en video av den ubudne gjesten:

Hvordan hesten kom seg inn i kjelleren og hva den var på jakt etter, er fortsatt et mysterium, men politiet etterforsker saken.

– Hverken hesten eller politiet ble skadet i denne hendelsen, og hesten ble trygt returnert til innhegningen sin, skriver politiet.

