TATT AV VANNMASSENE: Redningsmannskap ble satt inn i letingen ett en 20 år gammel student i Antalya som ble tatt av vannmassene under uværet. Foto: AA/ABACA

Ekstremt uvær herjet i Middelhavet – tornadoer raserte tyrkiske ferieparadis

UTENRIKS 2019-01-26T19:58:58Z

To personer skal være omkommet og 12 personer er oppgitt skadet etter at det voldsomt uvær herjet østlige Middelhavet lørdag.

Flere busser veltet og to fly har fått alvorlige materielle skader etter at en tornado raste inn over den kjente charterflyplassen i Antalya i sørlige Tyrkia .

Tornadoen skal være den siste i en serie på fem som har rasert Antalya-området de siste fire dagene.

Raserte flyplassen

Ifølge det engelskspråklige tyrkiske nettstedet Daily Sabah skal to busser ha blitt veltet, to fly ble påført alvorlige skader, og i tillegg ble et politihelikopter satt ut av spill. Flere flytrapper skal også ha blåst over ende.

Antalya har i mange år vært et av nordmenns mest populære feriemål: i 2015 ble det registrert over 200 000 turer fra Norge til dette området på Tyrkias sørkyst.

229 bygg skadet

Antalyas guvernør Münir Karaloglu opplyser til TV-stasjonen NTV at ingen av de rammede er kritisk skadet. Myndighetene kjemper nå for å rydde opp på flyplassen og unngå forsinkelser.

Hele 229 bygninger i området skal ha blitt skadet av uværet, som har rast i flere dager. Stormen har også ført til brudd i hele 140 transformatorer, som har tatt strømmen i store områder.

Stormen startet onsdag kveld og traff Antalya-distriktet, med skadde bygninger, gårdsbruk og kjøretøyer som resultat.

To omkommet

Også i Sør-Italia og på Balkan er det rapportert voldsomt uvær de siste dagene, med både kraftig vind og snøfall.

Ifølge værnettstedet accuweather.com har minst to personer omkommet i den dødelige stormen som slo inn mot Italia, Balkan og Tyrkia lørdag morgen. Meteorologene bruker uttrykket mediane – en variant av hurricane – som brukes om slike tropiske stormer når de oppstår i Middelhavet.

«Norsk» lavtrykk

– Idag lørdag har vi også kraftig tordenvær i sørlige og østlige Middelhavet. Dette henger sammen med værtypen vi har hos oss, forklarer meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

– De store værsystemene gjør at jetstrømmen, som vanligvis fører våte lavtrykk inn mot norskekysten, nå har tatt en sving fra Sør-Norge og rett sørover til Middelhavet. Her har lavtrykkene fulgt etter, og når de kalde luftmassene møter det forholdsvis varme Middelhavet, blir det veldig mye energi, med vind, kraftig nedbør og torden, sier han.

NB: USA kan bli rammet av et ekstremt kaldlufts-utbrudd fra Arktis neste uke. Dette har sammenheng med den litt vinterlige situasjonen i Nord-Europa, men ser ut til å ramme Nord-Amerika sterkest. Fra tirsdag 29. januar ventet svært kalde luftmasser å bre seg sørover fra Canada, over The Big Lakes og i retning USAs østkyst, melder severe-weather.eu.