Trump i ordkrig med sparket FBI-direktør – beskylder hverandre for løgner

Publisert: 23.05.18 23:17

DET HVITE HUS (VG) På vei ut til sitt helikopter, «Marine One», onsdag formiddag gjentok Donald Trump at han tror FBI hadde en «spion» i valgkampanjen hans.

– Det er veldig seriøse greier. Vi må se på dette. Når de ser på dokumentene vil folk se at mye fælt skjedde. Jeg håper det ikke er slik, men dersom det er det, så har vi aldri sett noe slikt i vårt lands historie, sa den amerikanske presidenten.

På vei ut i helikopteret som skulle ta ham til «Air Force One» i forbindelse med en reise til New York, stoppet Donald Trump foran VG, som denne uken er tilstede i Det hvite hus, og annen presse, som i solsteken stod samlet bak et rep ved den såkalte Rosehagen.

Presidenten brukte ikke lang tid på å gjenta sine påstander om at FBI skal ha spionert på ham under valgkampen, noe han hevder skjedde etter ordre fra administrasjonen til hans forgjenger, Barack Obama.

– James Clapper (nasjonale etterretningsdirektør under Obama journ.anm.) innrømmet jo indirekte i går at de hadde spioner i kampanjen. Jeg håper det ikke er sant, men det ser sånn ut, sa Trump.

Han viste til at Clapper i et TV-intervju sa at det hadde vært folk i kampanjen til Trump som FBI brukt som informanter for å finne ut om en fiendtlig, fremmed stat forsøkte å påvirke valget. Clapper sa i intervjuet at han ikke likte begrepet «spion», som folk brukte om informanten, men at dersom vedkommende spionerte på noen så var det den fremmede makten, trolig Russland, og ikke Trump-kampanjen.

Trump: Håper ikke Obama visste

Mens «Marine Ones» rotorer durte så høyt i bakgrunnen at man knapt kunne høre hva Trump sa, angrep presidenten også den tidligere FBI-direktøren James Comey etter at han blant annet tvitret at «angrep på FBI og løgner om dets arbeid vil gjøre varig skade på landet vårt».

– Jeg tror James Comey har mange problemer. Dersom man ser på det han gjorde og alle de enorme løgnene hans, sa Trump.

Han fikk så spørsmål om hvem han tror var ansvarlig for den angivelige spionasjen, og om han tror det kan ha vært president Obama.

– Etter at vi har sett på bevisene, om han visste? Jeg håper definitivt ikke det, men jeg tror nok det blir temmelig opplagt etter en stund, sa Trump, som nekter for at hans stadige angrep på Justisdepartementet og FBI er med på å underminere deres integritet, slik blant annet jusprofessor Paul Shiff Berman, påstod overfor VG tidligere denne uken.

– Vi underminerer ikke Justisdepartementet. Vi rydder opp. Jeg gjør dette landet en fantastisk tjeneste. Jeg gjorde USA en tjeneste ved å sparke James Comey. Det vil mange av de fantastiske folkene som jobber i FBI også si, sa Trump, som ikke ville si om han hadde tillit til visejustisminister Rod Rosenstein, som har det overordnede ansvaret for spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning.

Demokratene ikke innkalt

En rekke av presidentens støttespillere i Kongressen har den siste tiden bedt om innsyn i dokumenter fra FBI og Justisdepartementet for å få vite mer om hva FBI-informanten foretok seg, og hvem han var.

Mandag inviterte Trump visejustisminister Rod Rosenstein og FBI-direktør Christopher Wray til Det hvite hus. Der ble det avgjort at Trumps stabssjef John Kelly skulle innkalle til et møte mellom FBI, departementet og Den nasjonale etterretningsdirektøren sammen med ledere i Kongressen for å gå gjennom hemmeligstemplede informasjonen.

Det er disse dokumentene presidenten refererer til når han sier at folk vil se at mye «fælt» skjedde når de ser dokumentene.

Ingen demokrater er invitert til møtet, noe minoritetsleder Chuck Schumer raste mot tirsdag. Han mener møtet i seg selv er en skandale, men at det er en enda større skandale at ikke de blir invitert når det først blir arrangert.

Trumps pressesekretær Sarah H. Sanders sa på tirsdagens pressebrief at Demokratene aldri hadde bedt om å få se dem, og var derfor heller ikke invitert.