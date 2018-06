HEI: Donald Trump og Kim Jong-un håndhilser som en del av underskrivelsesseremonien. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Eksperter til VG: Kårer Kim til vinner

Publisert: 12.06.18 20:46 Oppdatert: 12.06.18 21:12

Hvem er egentlig vinner etter møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un? Ble Trump lurt? Kommer virkelig Nord-Korea til å oppgi sine atomvåpen?

Her er ekspertenes dom over det historiske møtet i Singapore – og deres tanker om hva som nå må skje.

Øystein Tunsjø, forsker ved Forsvarets forsknings­institutt på Kjeller:

Trump er lurt til å gi fra seg alle kortene. Kim Jong-un er den store vinneren.

Avtalene ligner mye på det de har kommer frem til ved tidligere forhandlinger, og da falt alt i fisk. Hvorfor skal vi forvente at noe annet skal skje nå? Jeg tror aldri de vil gi opp atomvåpnene sine.

At Pakistan har atomvåpen tar ikke nattesøvnen fra noen, men det er mye farligere. USA har spilt så høyt på dette med at Nord-Korea må nedruste totalt, at det er vanskelig å gå tilbake på noe nå. USA har latt seg lure inn, Nord-Korea har alle forhandlingskort.

Ler av sikkerhetsgaranti

Det Trump har fått, er en avtale om gode intensjoner. Tidligere presidenter har sagt nei til det. Deres viktigste forhandlingskort har vært at Nord-Korea må oppgi sitt atomvåpenprogram mot åpenhet og bistand. Hva har Trump nå, rent forhandlingsmessig? Sikkerhetsgarantien Trump snakker om tror jeg Nord-Korea ler seg i hjel av, den er bare tull. Den eneste sikkerheten de har er atomvåpen. Landet er ikke isolert lenger, verden ligger for deres føtter.

Kim Jong-un skal møte alle mulige statsledere fremover. Når Nord-Korea ser på hva som skjedde i Libya, Irak og nå senest med Iran-avtalen, har de ingen grunn til å stole på dem.

Imponert over Kim Jong-un

Jeg er imponert om Kim Jong-un. For bare få år siden kjempet han mot krefter i sitt eget land som ville ta ham av dage, og landet var helt isolert. Nå er han stjernen i verden. Han har Sør-Korea i sin hule hånd, og så lenge fredsdialogen med dem pågår, kan ikke USA gjøre noe. Jeg tror det Trump har gjort, som omtales som en diplomatisk bragd, kunne vært gjort av tidligere presidenter, men de ville ikke. Det måtte en Trump til. Det er ikke så ille som vi vil ha det til å anerkjenne Nord-Korea som en atommakt, med avtaler om kontroller, slik at vi kan unngå et nytt Tsjernobyl. Hvis vi samtidig gir dem økonomisk hjelp, investeres i landet, tror jeg ikke Nord-Korea blir den atommakten vi bekymrer oss mest for om ti år.

Maria Ryan, Universitets­lektor i American History ved University of Nottingham:

Avtalen er kort og lite detaljert, trolig fordi forberedelsene var få. De lover å jobbe mot atomnedrustning og å normalisere det politiske forholdet, noe de også gjorde etter forhandlinger i 2005 og i 1994.

Disse avtalene brøt sammen i uenighet om hvordan de skulle gjennomføres. Atomnedrustning er åpenbart en lang prosess. jeg synes det er interessant at Trump har erkjent at dette er en prosess som vil ta lang tid, siden han tidligere har gitt uttrykk for at det må skje med en gang. De har nå lagt personlig prestisje i å forbedre forholdet, og det var jo ikke realistisk at ett møte på kort varsel, skulle løse en konflikt som har vært fastfrosset siden 1953.

Hva nå?

Det viktige nå er at møtet følges opp med en prosess på høyt nivå om hvordan punktene skal gjennomføres. Det tror jeg ikke nødvendigvis kommer til å skje, for dette er en haukaktige administrasjon og Trump kan fort skifte mening.

Men de to lederne har i hvert fall snakket sammen og er forhåpentlig klare over hverandres mål.

Ett av punktene det er knyttet spenning til, er USAs militære tilstedeværelse i Sør Korea. Det er lite trolig at Pyongyang vil godta en sørkoreansk/amerikanske atomallianse rettet mot dem. Avtalen sier heller ikke noe om tidsperspektivet for når atomnedrustningen skal skje, hvilke skritt USA skal ta dem i møte og når det skal skje. Alt dette er nødvendig for at en avtale skal lykkes.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har gjort en fantastisk jobb i å bringe partene sammen, og han vil ha stor betydning for de videre forhandlingene. Kina er også hovedsakelig positive til prosessen. De vil på samme tid holde presset mot Nord-Korea med sanksjonerer, samtidig som de vil støtte ønsket om å fjerne atomparaplyen over Sør-Korea, fordi de ikke ønsker en så sterk amerikanske militær tilstedeværelse i regionen.

Selv om de skulle lykkes i å fremforhandle en detaljert avtale, kan den strande i den amerikanske kongressen.

Geir Helgesen, leder av Nordisk institutt for asiatiske studier i København:

Heldigvis gikk dette bra, det ble ingen katastrofe!

Mange observatører sier det ikke er noe nytt her. Men det er det. To fiendeland skriver under en avtale. Det er nytt, viktig og historisk.

Kina spiller en kolossal rolle her. Kim Jong-un hadde ingen internasjonale ledererfaring. Så har han hatt to møter med Kinas Xi Jinping og to med Sør-Koreas Moon Jae-in, som begge har møtt Trump og ga gode råd til Kim. Trump er jo ingen alminnelig amerikansk president. Det var viktig for å etablere god relasjon.

Kritikere glemmer at dette var et møte mellom øst og vest. Vanligvis i Vesten er det foran slike møter forberedelser i måneder og år, så møtes de og snakker om punkter de har fått. I Asia er det motsatt: Møtet er mer symbolsk, det tas bilder og man tar hverandre i hånden. Det er isbryting, døråpning. Til dem som rister på hodet over at denne avtalen ikke er konkret: Det er laget en vei videre, staket ut et felles mål. Nå er det opp til byråkratene å jobbe med detaljer.

Optimist

Grunnlaget for noe er lagt. Selv en maktmann som John Bolton må synge litt etter de notene Trump nå har lagt foran ham.

Svært vesentlig er det at punkt 3 i avtalen, som handler om at den avtalen som ble inngått mellom Sør- og Nord-Korea 27. april i år, skal være gyldig. Den er veldig konkret, om videre møter og samtaler, bedre infrastruktur og tilrettelegging for å komme videre mot en fredsavtale – og gjenforening på veldig lang sikt.

Sør Koreas Moon Jae-in har hatt enorm betydning i å åpne verden for Kim Jong-un.

Og Kina er en forutsetning for at dette skal lykkes: Først låner de ham en jumbo, så når han lander i Singapore, ser alle at det er med et fly fra Air China. Det viser at de kan tenkes å ville låne ham mye annet også. Det er en indikasjon på at de er med, selv om de ikke er til stede. Skal det lages en sikkerhetsgaranti for Nord-Korea, må Kina være med. Alle vet at Kim Jong-uns atomvåpen er defensive, han skal ikke bruke dem til å erobre noe eller begynne en krig, men til å forsvare seg, sikre regimets overlevelse. Får de en sikkerhetsgaranti, må Kina også inngå for at den skal være verdt noe.

Hva vil Kim Jong-un?

Det Kim Jong-un vil ha i retur for en atomnedrustning er økonomisk hjelp, handel, diplomatiske forbindelser og investeringer.

Kan Kim stole på det? En avtale må forplikte Kina, USA og flere andre, da er det ikke utenkelig.

Dessuten har jo Nord-Korea og Kina en deal: Kina har sagt at hvis USA angriper Nord-Korea, er det krig med Kina. Og motsatt: Hvis Nord-Korea angriper noen, er de overlatt til seg selv.

Både Sør-Korea og Nord-Korea har sagt at de vil ha en atomvåpenfri halvøy. USA vil jo ikke si hvor de har sine atomvåpen, men skriver de under, må de fjerne sine også.

Sungju Park-Kang, ­professor ved Senter for østasiatiske studier ved universitetet i Turku i ­Finland og ved Nordisk ­Institutt for asiatiske studier i København:

Denne avtalen er historisk og svært viktig, ikke minst mot en fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea. Det som skiller denne avtalen fra dem som tidligere har mislyktes (som i 1994 er for det første at avtalen er signert direkte av lederne. For det andre er Nord-Korea nå en atommakt.

Sist gang ble den endelig avtalen forkastet av både Nord-Korea og USA.

Bare tapere

Ingen er vinner etter dette møtet – alle er tapere. Grunnen til at jeg sier det er fordi avtalen kommer så sent. Den skulle vært laget et par år etter våpenhvilen i 1953. Det samme gjelder det nylige møtet mellom Nord og Sør Korea. jeg er selv koreaner og vet mye om hvor uendelige lidelsene til folket er og har vært på grunn av den pågående konflikten. Politikere vil kanskje si det annerledes, men jeg vil si at vi allerede er tapere i historien.

Det er imidlertid litt håp. Det er sent, men ikke for sent. Sør-Koreas rolle har vært svært viktig, vi er knyttet sammen i alt, nord og sør.

Jeg tror at hvis USA gir pålitelige garantier, så kan Nord-Korea komme til å kunne gi opp sine atomvåpen.