BLODIG: Palestinske demonstranter bærer en skadet mann som ble skutt av israelske styrker under en dødelig protest på grensen mellom Gaza og Israel mandag. Over 2200 ble skadet under konfrontasjonen. Foto: Khalil Hamra / TT NYHETSBYRÅN

Kraftige internasjonale reaksjoner etter blodbadet i Gaza

Publisert: 14.05.18 19:15

Flere land og internasjonale organisasjoner tar avstand fra mandagens konfrontasjoner i Gaza, etter at minst 52 palestinske demonstranter ble drept av israelske styrker.

Minst 52 palestinere er bekreftet drept på grensen mellom Gaza og Israel mandag, da titusenvis av palestinske demonstranter samlet seg for å protestere mot at USA flyttet ambassaden sin fra Tel Aviv til Jerusalem .

Over 2200 andre er også meldt skadet, etter at den israelske hæren skjøt med skarpt mot menneskemengden. Konfrontasjonen har utviklet seg til å bli den mest dødelige dagen i Gaza siden 2014.

En rekke utenriksministere og andre internasjonale politikere ber nå Israel stanse angrepene.

Ine Eriksen Søreide: – Uakseptabelt

Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, er blant dem som har uttrykt sin bekymring for situasjonen.

– Jeg er svært bekymret for den voldsspiralen vi nå er vitne til på grensen mellom Israel og Gaza, sier hun i en pressemelding.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene.

FNs høykommisær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad al Hussein, ber Israel slutte å skyte mot protestantene.

– Retten til å leve må bli respektert. De ansvarlige for disse opprørske bruddene på menneskerettighetene må bli holdt ansvarlig, skriver han på Twitter.

Frankrike: – USA krenket internasjonal lov

– Frankrike ber alle aktører om å vise ansvar for å forhindre en ny eskalering, sier Frankrikes Jean-Yves Le Drian i en uttalelse, og oppfordrer de israelske myndighetene til å begrense maktbruken mot demonstrantene.

Han sier også at USAs avgjørelse om å flytte ambassaden til Jerusalem «krenket internasjonal lov, og spesielt FNs sikkerhetsråds resolusjoner».

Statsminister Erna Solberg mener at ambassadeflyttingen bidrar til å øke konfliktene.

– Men det er selvfølgelig USAs eget ansvar å gjøre dette, sier hun til NRK.

En talsperson for den britiske statsministeren, Theresa May, sier de er bekymret for situasjonen i Gaza:

– Vi oppfordrer til å roe ned situasjonen, for å unngå handlinger som kan ødelegge fredsforsøk. Storbritannia forholder seg forpliktet til en tostatsløsning, med Jerusalem som delt hovedstad.

Tyrkias utenriksminister, Mevlut Cavusoglu, kaller Israels handlinger for «statlig terror», mens utenriksdepartementet i Egypt fordømmer det de kaller «bruk av kraft mot fredelige demonstrasjoner».

EUs utenrikspolitiske leder, Federica Mogherini, ber Israel respektere «retten til fredelige protester». Samtidig understreker hun at Hamas må sørge for at demonstranter i Gaza er fredeligere, og at de ikke må oppfordre dem til annet.

Trump og Netanyahu: – En stor dag

President Donald Trump har foreløpig ikke kommentert de blodige konfrontasjonene på grensen mellom Gaza og Israel, men har uttrykt sin glede over ambassadeåpningen i Jerusalemn.

– Stor dag for Israel. Gratulerer! skriver han på Twitter.

Der har han også delt direktesendinger av åpningen.

I en pressemelding sier Det hvite hus imidlertid at Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad ikke betyr at USA har valgt side i de endelige forhandlingene mellom Israel og Palestina.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, deler Trumps begeistring for den nye ambassaden, og kaller det en fantastisk dag.

– Venner, for en fantastisk dag! Husk denne dagen, dette er vår historie. Herr Trump, ved å anerkjenne historie, har du skapt historie, sa han til forsamlingen under åpningen.

– Vi er alle svært rørt og takknemlig.

Mener Hamas har skylden

Det israelske utenriksdepartementet mener at mandagens mange dødsfall var «ene og alene Hamas’ ansvar», og hevder at Hamas organiserte de palestinske protestene for å ødelegge grensegjerdet og storme inn i Israel.

Trumps svigersønn, Jared Kushner, sier at demonstrantene i Gaza er en «del av problemet».

– Som vi har sett fra protestene den siste måneden, og også i dag, er de som provoserer frem vold en del av problemet, og ikke en del av løsningen, sa han til forsamlingen under ambassadeåpningen.

Denne uttalelsen ble ikke inkludert i utdragene av talen som ble forhåndslevert til pressen før åpningen.