KONSEKVENSER: USAs president Donald Trump kunngjorde tirsdag at han trekker USA ut av atomavtalen med Iran. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Oljeprisen stiger etter Trumps skroting av Iran-avtalen

NTB

Publisert: 09.05.18 06:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-09T04:09:00Z

Oljeprisen stiger til det høyeste nivået siden 2014 etter at USAs president Donald Trump trakk landet ut av den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

Et fat nordsjøolje stiger på det asiatiske markedet med over 2 prosent til 76,75 dollar. Det er den høyeste prisen siden november 2014, ifølge Reuters .

– Kveldens store hendelse var at president Trump trakk USA fra avtalen som ble inngått med Iran i 2015. Det har økt risikoen for konflikt i Midtøsten og skapt usikkerhet rundt globale oljeforsyninger, sier investeringsanalytiker William O'Loughlin i det australske finanshuset Rivkin Securities.

Spår videre stigning

President Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton har sagt at USAs beslutning om å gjeninnføre sanksjoner overfor Iran, vil gjelde nye kontrakter med umiddelbar virkning. Det vil i så fall påvirke Irans oljeeksport, påpeker O'Loughlin.

Tomomichi Akuta, økonom hos Mitsubishi UFJ Research i Tokyo, mener økningen i oljeprisen vil fortsette å stige i tiden fremover.

– Man er bekymret for at Irans oljeeksport kan falle med omkring en million oljefat fra dagens nivå, sier Akuta til Reuters.

I april i år eksporterte Iran 2,6 millioner fat olje om dagen.

Europa skuffet

Trumps beslutning har vakt stor misnøye blant flere europeiske land. I en felles uttalelse skriver tyske, franske og britiske myndigheter at de «beklager» Trumps avgjørelse.

Også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bruker det diplomatiske uttrykket «beklager» i sin reaksjon på Trumps avgjørelse.

Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at de er «dypt skuffet» over at Trump «ensidig nekter å følge forpliktelsene som står nedfelt i den felles handlingsplanen».

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt bekymret for konsekvensene av Trumps valg, mens tidligere president Barack Obama, som ikke har for vane å kritisere sin forgjenger offentlig, mener beslutningen er et alvorlig feilgrep fattet på feil grunnlag.

Vil finne løsning

Irans president Hassan Rouhani varsler at landet ikke trekker seg fra avtalen, men ønsker nye forhandlinger med partene. Han ga uttrykk for at han tror avtalen kan overleve, selv uten USA.

En slik løsning er ønskelig også for NATO-sjef Jens Stoltenberg, som ber alle parter i avtalen om «å jobbe for en omfattende politisk løsning som beveger Iran lenger i retning av ikke å utvikle atomvåpen».

Frankrikes president Emmanuel Macron forsikrer at tilhengerne av avtalen vil arbeide sammen for en «ny og bredere» Iran-avtale.

Denne artikkelen handler om USA

Iran

Atomvåpen