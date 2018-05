USAs nye utenriksminister truer med å «knuse» Iran

Publisert: 21.05.18 15:46 Oppdatert: 21.05.18 16:26

USAs ferske utenriksminister Mike Pompeo går rett i strupen på Iran: Hvis ikke Iran oppfyller 12 amerikanske krav, truer han med «tidenes strengeste sanksjoner» – og at Iran kan bli knust.

Dette er første gang den tidligere CIA-sjefen taler til USAs befolkning som utenriksminister. Han ble godkjent av senatet til å ta over stillingen i april. I talen presenterte han USAs «Plan B» etter at de har trukket seg ut av atomavtalen med Iran .

Fakta Atomavtalen med Iran *Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA. *I bytte mot innsyn opphevet FN de økonomiske sanksjonene mot Iran. *Tidligere i juli kunne IAEA opplyse at Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. *IAEA slo i september frast at Iran ikke bryter sin del av avtalen. *Landet har redusert tungtvannslageret, stanset arbeidet med Arak-reaktoren og åpnet sine anlegg for inspektører . * FNs sanksjoner gjenopprettes innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. * FNs våpenembargo og missil-sanksjonene mot Iran er ikke opphevet. Kilde: NTB

Pompeo la frem en liste med 12 ufravikelige krav Iran er nødt til å innrette seg etter om man skal kunne diskutere en ny avtale mellom landene, slik at Iran kan unngå stort økonomisk press fra USA. Dersom Iran ikke innfrir, truet han med at USA vil innføre «de strengeste sanksjonene i historien» på Iran.

12 krav

Pompeos kravliste til Iran er lang. Den inkluderer inkluderer blant annet at Iran må avslutte all utvinning av uranium, og gi inspektører ubetinget tilgang til alle

anlegg i landet. Han vil at Iran skal kutte all støtte til blant annet Houthi-opprørere i Jemen, til Hizbollah og Hamas, til Taliban i Afghanistan, og han krever at Iran trekker alle styrker ut av Syria der Iran støtter regimet. Han krever at Iran slutter å true Israel, slipper alle internasjonale fanger frie, og slutter å utvide missilpgrogrammet sitt.

Hvis ikke Iran følger opp, advarer Pompeo om at USA vil «knuse» Iran.

– Vi lagde ikke denne listen - det var det de som gjorde, sier han i talen.

President Donald Trump annonserte i mai at USA trekker seg ut av atomavtalen med som Barack Obama forhandlet frem sammen med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

EU med egen «plan B»

EU, Frankrike Storbritannia, Tyskland, Russland og Kina har gått sammen om at de vil bevare atomavtalen med Iran.

EU har en egen plan for hvordan de skal håndtere at USA trekker seg ut av atomavtalen med Iran. De vil blokkere amerikanske sanksjoner mot Iran for å beskytte europeisk næringsliv som driver handel i og med Iran mot konsekvensene av at USA gjeninnfører sanksjoner mot landet.