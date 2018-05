LETER ETTER SVAR: Foreløpig er kun en av de to ferdskriverne til flyet funnet. Håpet er at disse kan gi svaret på hva som virkelig skjedde i sekundene før flyet styrtet på Cuba for to dager siden. Foto: Alexandre Meneghini / X03465

Cuba-ulykken: Dette er teoriene

Publisert: 20.05.18 23:26

2018-05-20

Gammelt fly, eller for mye last. Teoriene om hvorfor 110 mennesker døde i en flystyrt på Cuba for to dager siden, er flere.

Det er foreløpig et mysterium hvorfor Boeing 737-flyet fra Global Air styrtet like etter avgang fra Havanna fredag. 110 personer mistet livet i ulykken.

Naboer har fortalt New York Times at flyet tok en skarp sving like etter at det tok av. Det skal ha slitt med å stige. Ifølge et øyevitne skal en av motorene dessuten ha vært i brann.

Sekunder etter skal det ha gått i bakken ikke langt unna flyplassen.

Tre kvinner skal mirakuløst nok ha overlevd styrten og eksplosjonen som fulgte, idet flyet traff bakken. Tilstanden til de tre beskrives fortsatt som kritisk.

Manglet reservedeler

Det var et av de eldste 737-flyene som styrtet på fredag. Flyet var nesten 40 år gammelt, og hadde sin jomfrutur 15. juli 1979.

Det var leaset av Air Cubana, men var eid av det mexicanske Global Air Damojh. Ifølge nettstedet Aviaton Safety Network er dette den første registrerte flyulykken med et fly fra selskapet Global Air.

En pilot som har arbeidet for flyets eier sier imidlertid at selskapet hadde flere alvorlige sikkerhetsproblemer: for mye bagasje, overarbeidete piloter, rust på vingene, manglende reservedeler og radarproblemer.

– Flyet var gammelt. Men alderen skal ikke ha noe å si, så sant vedlikeholdet har vært godt. Men jo eldre flyet blir, jo viktigere blir vedlikeholdet, og kontrollen av flyet, sier Andreas Sundt, leder for Norsk Flyteknikerorganisasjon.

Skal håndtere å miste én motor

Han stiller seg tvilende til vitneobservasjonen om at en motor var i brann.

– Det har vært meldt meldt om brann og eksplosjoner ved tidligere flyulykker, uten at det har vært tilfelle, sier han.

Det er likevel en mulighet for at flyet kan ha mistet kraft på en av motorene, men heller ikke dette skal være farlig, forteller Sundt.

– Alle piloter skal være trent til å håndtere et motorbortfall. Selv at motoren begynner å brenne, skal ikke ha noe å si. Men flyet har tydeligvis skjenet over til siden, så noe må ha skjedd.

Sundt har to mulige teorier som kan forklare flyets skarpe sving.

Teori 1: Overlastet fly

- Hvis flyet er tyngre lastet enn hva piloten er klar over, kan det føre til at han tar av for tidlig. Da vil flyet kunne løfte seg av bakken, men ikke ha nok kraft til å fortsette å stige. Det eneste piloten da kan gjøre, er å få nesen ned så raskt som mulig. I denne ulykken skjenet flyet ut til siden. Det kan være fordi den ene vingen mistet løfteevnen på grunn av for lav fart, forklarer Sundt.

For at dette skal ha skjedd må imidlertid bakkemannskapet ha lastet flyet tyngre - uten å melde fra til piloten, noe alle som jobber i luftfarten vet er livsfarlig, forteller han videre.

– Ved take-off følger man tabeller for fart ut fra hvor tungt flyet er lastet. Jo tyngre flyet er, jo høyere må hastigheten være før piloten trekker i stikka og løfter flyet. Gjør de det for tidlig, vil de krasje slik jeg forklarte. Og ut fra bildene ser det ut som om flyet ikke har tatt av som normalt, sier Sundt.

Teori 2: Problemer med rorene

– Rorene på dette flyet blir beveget med kabler fra stikka til piloten. Det er et kjent problem at de blir slitt eller rustne over tid. Om de skulle ryke, halveres mulighetene til å bevege flyet. Det vil være kritisk i den fasen flyet befant seg i, sier Sundt.

Flere av Boeings eldre fly slet dessuten med problemer med sideroret.

– Under landing kunne sideroret slå ut feil vei ut fra hvilken pedal du trykket på. Det er noen år siden nå, og det har kommet nye siderorsservoer som har fjernet dette problemet. Jeg vil tro at servoene også er byttet på et gammelt fly som dette. Hvis ikke det er skjedd, er flyet ikke fulgt opp godt nok, sier han.

Ifølge Morten Kjellesvig, pilot og leder i Flyoperativt forum, er det imidlertid godt mulig at amerikanskproduserte fly på Cuba mangler godkjente deler.

Teori 3: Manglende deler fra USA

– Det er blitt hevdet at Cuba ikke får tak i deler grunnet boikotten fra USA. Dersom det stemmer, betyr det at man får dårligere vedlikeholdte fly. Det er ikke bra for flysikkerhet, sier han.

Hvis det er problemer med vedlikeholdet, kan flyets alder forsterke problemet, sier han.

– Det er et gammelt fly. Jeg tror Braathens faset ut disse flyene allerede på 1990-tallet. Faren for følgefeil er større på så gamle fly. Men i hovedsak er 737 sikre fly. Det er laget over 10 000 eksemplarer av dem.

Kjellesvig er også utdannet havarietterforsker. Han synes det virker lite sannsynlig at flyet var overlastet.

– Et 737–200 har plass til betydelig flere enn de 104 ensom var ombord, noe som kan tyde på at flyet ikke var overlastet på grunn av passasjerer. Hva som var i lasten vet jeg selvsagt ikke, sier han.

Teori 4: Pilotfeil

Kjellesvig synes det er for tidlig å si noe om det kan ha vært en menneskelig feil. Dette kan raskt bli klart etter at ferdskriverne blir funnet.

– Generelt vil jeg si at en uthvilt pilot er bedre rustet til å håndtere en nødsituasjon enn en sliten pilot.

– Dette er en av nødsituasjonene vi piloter i Skandinavia trener mest på. Jeg tviler sterkt på at europeiske flysselskaper ville ha hatt et havari som følge av motorbortfall. Vi trener godt på å ta av med én motor. Men dersom pilotene ikke kompenserer for motorbortfall kan det medføre at flyet svinger.

