PÅ FERIE: Her er Tine Kjendstadli og Eman al Nafjan på ferie. Nå er Eman fengslet i Saudi-Arabia. Foto: Privat

Saudi-Arabia går etter kvinneforkjempere: Tines nære venninne Eman fengslet

Publisert: 24.05.18 23:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-24T21:11:18Z

Den siste tiden har Saudi-Arabia, som hevder de er i ferd med å bedre forholdene for kvinner i landet, kastet minst ti kvinnerettsaktivister i fengsel.

– Vi snakket sammen den 8. mai, det var siste gang vi hørte fra hverandre. Jeg er veldig bekymret for det som skjer, sier Tine Kjeldstadli til VG.

Da nordmannen bodde en periode i Saudi-Arabia i 2010 ble hun kjent med Eman al Nafjan. De to ble raskt gode venner. Siden den gang har de to holdt tett kontakt, reist på flere ferier sammen, delt bilder av barna sine med hverandre, slik venner gjør.

Denne uken har verdens fokus rettet seg mot Eman, og ni andre kvinnesaksforkjempere fra det ultrakonservative og totalitære kongedømmet Saudi-Arabia.

De ti ble uten forvarsel arrestert den 15. mai, for ifølge myndighetene å ha forsøkt å «undergrave kongedømmets sikkerhet og stabilitet». Statsstøttede medier har stemplet dem som forrædere.

De ti fengslede, syv kvinner og tre menn, ble pågrepet av en sikkerhetsstyrke som rapporterer direkte til kronprinsen, som også er forsvarsminister.

Ingen av dem har fått tilgang til advokat og det er ikke kjent hvor de holdes fengslet, skriver NTB.

Flere av de pågrepne regnes som ikoner i den saudiarabiske kvinnebevegelsen. Blant dem er Loujain al-Hathloul – den unge kvinnen som i 2014 ble fengslet i over 70 dager etter å ha forsøkt å kjøre fra De forente arabiske emirater til Saudi-Arabia.

– Varm og hardtarbeidende

Eman al Nafjan er professor i lingvistikk ved universitetet i Riyadh, firebarnsmor og skriver om kvinners rettigheter på bloggen saudiwoman.me.

I Norge sitter Tine Kjeldstadli og er bekymret for vennen sin.

– Eman er en veldig varm og reflektert person. Hun har fire barn, men investerer likevel tiden sin i viktige spørsmål rundt kvinners rettigheter. Til tross for at dette er en risiko. Hun bryr seg mye om andre og sosial rettferdighet, sier hun.

Kjeldstadli jobber til daglig i Flyktninghjelpen, men uttaler seg i denne saken som privatperson.

Amnesty International kaller Eman en dedikert menneskerettighetsforkjemper som var en av de ledende kvinnene som kjempet for kvinners rett til å kjøre bil.

– Ytringsfrihet er aldri kriminelt. Det gjør meg så trist å måtte understreke det i 2018. «Lovbruddet» til Eman og de andre er å ønske likestilling for alle. Jeg håper alle de arresterte blir løslatt straks. Frem til løslatelsen må denne saken få den oppmerksomheten den fortjener, sier Kjeldstadli.

Tidligere i år var Saudi-Arabias defacto leder, Mohammed Bin Salman på tre ukers reise i USA. Se bilder av sjarmoffensiven her:



















1 av 8 Facebooks Mark Zuckerburg med Mohammed bin Salman.

Kvinneaktivister: – Vi er sjokkerte

VG har de siste dagene vært i kontakt med fremtredende kvinneaktivister i Saudi-Arabia, som gjennom en årrekke har stått på barrikadene for å få slutt på den omfattende og systematiske kvinneundertrykkingen i landet. Men nå har de ilagt seg selv munnkurv. De er livredde for å bli arrestert.

– Vi er sjokkerte, dette er grusomt. De er vennene mine. Vi gjør ikke noe galt. Alt vi krever, er vanlige, simple menneskerettigheter, sier en kilde til VG, som ikke våger å siteres ved navn.

Les VGs reportasjeserie om Saudi-Arabias tildekkede kvinner

Hun sier at myndighetene har utstedt reiseforbud for flere av kvinneaktivistene, og at de vil bli arrestert dersom de forsøker å krysse grensen.

Kronprins og tronarving Mohammed bin Salman har den siste tiden gitt sterkt uttrykk for å liberalisere Saudi-Arabia gjennom landets såkalte «Visjon 2020».

På punktlisten står kvinnefrigjøring, og Saudi-Arabia har fått mye oppmerksomhet det siste året for å oppheve en rekke forbud for kvinner: Nå skal de få lov til å kjøre bil, gå på sportsarrangementer og å ha gym. Disse oppmykningene stilles nå i et grelt lys:

– De forsøker å vise hele verden at de støtter kvinnerettigheter. Alt dette er «bullshit». Hvordan kan de si at de støtter kvinner, når de arresterer, tiltaler og truer oss? spør kvinnen VG snakker med.

VG vet at da kjøreforbudet ble annonsert opphevet i fjor, fikk flere av kvinneaktivistene beskjed fra sentralt hold om at de skulle holde munn og ikke ta noe av æren for lovendringen.

Kronprinsens kvinnereformer sees for øvrig på som bagatellmessige blant mange av landets feminister. Deres reelle kampsak er å avskaffe den altomfattende vergeloven. Loven innebærer at alle saudiske kvinner må ha en mannlig verge som går god for seg i livets viktige beslutninger fra fødsel til død. Kronprinsen skal ikke ha planer å om rokke ved denne.

– Myndighetene har erklært at om én måned kan kvinner endelig få kjøre bil, men dette handler ikke om bilkjøring. Det handler om deres elendige kvinnesyn.

Amnesty: Ber Norge ta opp arrestasjonene

I et åpent brev til Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver Amnesty International at kvinnene som er arrestert gjennom pinsehelgen «har blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i et forsøk på å diskreditere dem og deres arbeid for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia».

De blir anklaget for å utgjøre en celle som skal være en fare for statens sikkerhet, skriver organisasjonen.

Amnesty ber nå en rekke land, deriblant Norge, om å ta opp arrestasjonene på diplomatisk toppnivå.

– Vi mener det er nødvendig å handle raskt og gjøre det klart for saudiske myndigheter at de siste arrestasjonene er uakseptable og bidrar til å diskreditere hele kronprins Mohammed bin Salmans reform-profil internasjonalt, skriver generalsekretær John Peder Egenæs.

Denne artikkelen handler om Saudi-Arabia