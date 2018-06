HER: Under dørmatten ble pakken som Emil Johansson hadde bestilt på nettet, gjemt. Men litt høy var den. Foto: Emil Johansson

Emil begynte å le da han så postbudets «knep»

Aftonbladet

Stella Bugge

Publisert: 08.06.18 21:16

Svenske Emil Johansson (30) måtte le da han så hvor postbudet hadde gjemt pakken han hadde bestilt.

Siden Johansson ikke var hjemme, hadde postbudet ifølge 30-åringen meddelt at han hadde gjemt pakken på et sikkert sted slik at ingen kunne finne den.

– Postbudet spurte om han kunne legge den på trappen. Jeg bor i et ganske rolig område så jeg sa at han kunne gjøre det, det er ingen som stjeler, sier Johansson fra Borås komune til svenske Aftonbladet.

Som svar fikk Emil angivelig at postbudet hadde gjemt pakken slik at ingen skulle kunne se den. Derfor dro Emil på smilebåndet da han kom hjem fra jobben om kvelden. For pakken var gjemt den, men ikke så bra.

– Jeg tok et trappetrinn og lo litt, jeg så med en gang at dørmatten lå litt rart og at pakken lå under. Jeg synes det var et ganske genialt gjemmested, sier han til avisen.

Johansson tok et bilde av gjemmestedet og la det ut i en stor Facebook-gruppe hvor flere hundre likte det.

-Jeg fikk nesten sjokk om morgenen når så mange hadde likt det, sier han.

Han er glad for at pakken kom fram.

– Den ble ikke stjålet, det var et bra gjemmested. Han skal ha en stor stjerne som leverte den, sier han

Ifølge Maria Ibsen, som er pressetalsperson på PostNord , kan postbud etterlate pakker på denne måten.

– Det avhenger litt av hvordan avsenderen har valgt å sende posten. Det finnes tjenester der man etterlater ved døren. Men om avsenderen har sagt at man skal kvittere for pakken, så skal det kvitteres enten direkte av postbudet eller hos ombud, sier Ibsen til Aftonbladet.