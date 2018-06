1 av 5 LØPER I SMERTE: En såret palestinsk demonstrant løper i smerte rett etter at han ble truffet i ansiktet av en tåregassgranat på ettermiddagen fredag av israelske soldater nær grensen til Israel ved byen Khan Younis. IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

Nye protester på Gazastripen: Skutt med tåregassgranat i munnen

Publisert: 08.06.18 19:34 Oppdatert: 08.06.18 20:11

Den palestinske demonstranten løper desperat rundt i smerte mens tåregassgranaten han ble truffet av spyr gass ut av munnen hans. Dagens protester i Gaza ble en voldsom markering av den årlige Jerusalemdagen.

Det var voldsomme uroligheter i forbindelse med dagens demonstrasjoner på Gaza -stripen.

– Palestinere brente bildekk og israelske soldater avfyrte store mengder tåregass for å skyve en stor mengde demonstranter tilbake fra området ved grensegjerdet som skiller det blokkerte territoriet fra Israel, melder Associated Press.

Fire palestinere er skutt og drept og hundrevis såret i demonstrasjoner, ifølge palestinske helsemyndigheter. De opplyser også at 525 personer er såret. 92 av dem er truffet av skarpe skudd avfyrt av israelske soldater på den andre siden av grensegjerdet. For noen av de sårede skal tilstanden være alvorlig, ifølge NTB.

Anti-USA

Tåregassen som ble avfyrt fra spesialutstyrte vogner og fra droner styrt av israelske soldater skapte panikk blant demonstrantene som løp i dekning.

Flere av de palestinske demonstrantene hadde fredag på seg uniformer som lignet dem som nazistene tvang jødiske fanger og andre å gå i under annen verdenskrig, ifølge NTB.

– Vi ønsker å minne verden om at den israelske okkupasjonsmakten begår de samme massakrene som nazistene begikk, sier en av demonstrantene, Ahmed Abu Artima.

Dette er den foreløpig siste protesten mot Gaza-blokaden som ble iverksatt av Israel og Egypt i juni 2007. Fredagens protest sammenfalt dessuten med den årlige Jerusalemdagen en israelsk nasjonal helligdag hvor man minnes gjenforeningen av Jerusalem og gjenopprettingen av jødisk kontroll over Gamlebyen i 1967.

President Trumps nylige anerkjennelse av Jerusalem som ny hovedstad er også tema i demonstrasjonene. En mann med megafon ropte, «Amerika er den største ondskapen», ifølge AP.

115 drept

En palestinsk journalist ble såret under demonstrasjonene i går. Det er uvisst om han har blitt truffet av israelske tåregassgranater eller om han ble skadet på annen måte.

Ifølge AP skal minst 115, for det meste ubevæpnede palestinske demonstranter være drept og nærmere 3.800 såret av israelske soldater siden protestmarsjene startet i slutten av mars i år.

Israels utstrakte bruk av potensielt dødelige våpen mot demonstranter de siste månedene har ført til internasjonale reaksjoner. Menneskerettighetsgrupper har slått fast at Israels bruk av våpen mot demonstrantene strider mot folkeretten.

Israel på sin side beskylder Hamas for å stå bak angrepene og for å ødelegge gjerdet mot Israel under dekke av protestene.