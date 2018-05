BEKYMRET: Angela Merkel, Tysklands forbundskansler. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Merkel: Eskaleringen i midtøsten er «et spørsmål om krig og fred»

Publisert: 10.05.18 13:05 Oppdatert: 10.05.18 13:22

Opptrappingen mellom Iran og Israel bekymrer flere verdensledere.

Den tyske forbundskansleren kaller opptrappingen mellom Iran og Israel , som natt til torsdag var i sin største militære konfrontasjon hittil, et spørsmål om krig og fred.

– Eskaleringen de siste timene viser oss at dette virkelig er te spørsmål om krig og fred. Og jeg kan bare be alle sider om å vise tilbakeholdenhet her, sa Merkel, ifølge Reuters.

Israel har bekreftet at de bombet iranske styrker i Syria natt til torsdag, som svar på det de hevder var et angrep mot israelske stillinger på Golanhøydene.

Angela Merkel sa også trorsdag at Europa «ikke lenger kan stole på USA for beskyttelse», ifølge AFP.

Eskaleringen mellom Iran og Israel finner sted ti dager etter at USAs president Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen med Iran.

Israelske forsvarsstyrker hevder Iran avfyrte 20 raketter mot de israelske stillingene på Golanhøydene.

Ifølge russiske myndigheter slapp 28 israelske F-15 og F-16-fly minst 60 missiler mot iranske styrker i Syria. Minst 23 syriske og utenlandske soldater ble drept, ifølge eksilgruppen SOHR.

Den franske presidente Emmanuel Macron har også tatt til orde for nedtrapping i en uttalelse torsdag, ifølge NTB.

I uttalelsen fra presidentens kontor heter det videre at han skal diskutere saken med Angela Merkel når de to treffes i Aaxhen i Tyskland senere på dagen, der de skal diskutere situasjonen i Midtøsten.