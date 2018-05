PÅGREPET: Nordmannen som nå er siktet for finansiering av terror i Syria jobbet i perioden 2011 til 2013 ved Lafarges sementfabrikk i Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Le Monde: Nordmann pågrepet i Frankrike

Publisert: 10.05.18 22:08 Oppdatert: 10.05.18 22:48

En tidligere PST-ansatt nordmann skal være siktet for finansiering av terror i Syria.

Ifølge NRK ble en nordmann i starten av mai pågrepet under en mellomlanding i Frankrike, siktet for finansiering av terrorisme i Syria.

Statskanalen siterer den franske avisen Le Monde.

Ifølge NRK er han den åttende mistenkte i saken rundt firmaet Lafarge, som hadde en sementfabrikk nord i Syria.

Nordmannen skal ha jobbet ved fabrikken fra 2011 til 2013.

Den franske avisen Le Monde har ikke fått kontakt med nordmannen eller hans forsvarer, og skriver at etterforskere i saken mener mannen har vist seg som «lite samarbeidsvillig».

VG har tidligere omtalt selskapet som har blitt anklaget for å ha drevet forretninger med IS i Syria, og slik bidratt til å finansiere terrorgruppen.

Le Monde omtaler nordmannen som en «nøkkelperson» i saken. Ifølge avisen har franske etterforskere forsøkt å avhøre mannen i over et år.

Ifølge avisen har nordmannen tidligere jobbet i PST. De skriver at han nå jobber i Sveits.

Ifølge den franske avisen har etterforskerne i saken ventet lenge på at nordmannen skulle sette sine ben på fransk jord, slik at de kunne pågripe ham. De beskriver nordmannen som den mest profilerte - og samtidig mest gåtefulle i den såkalte «Lafarge»- saken.

I et intervju med en frivillig organisasjon skal nordmannen tidligere ha forklart seg om bakgrunnen for hvordan selskapet jobbet:

– Det er viktig å se konteksten dette skjedde i. Jeg synes det er ganske akseptabelt å, i første omgang, ha kontakt med IS og radikale islamistiske grupper, for å kople seg på dem som har makt. Men så viste de sitt sanne ansikt, og ble plassert på en liste over terrororganisasjoner, sier mannen i intervjuet.

VG har forsøkt å kontakte utenriksdepartementet, men har ikke lykkes med å få en kommentar torsdag kveld.

Kommunikasjonsrådgiver Siv Alsén i Politiets sikkerhetstjeneste sier til VG at de ikke har noen kommentar til saken, og henviser til franske myndigheter.

VG oppdaterer saken.