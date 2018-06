Kim om møtet med Trump: – Vi overvant skepsis og spekulasjoner

Publisert: 12.06.18 03:10 Oppdatert: 12.06.18 04:46

UTENRIKS 2018-06-12T01:10:01Z

SINGAPORE/NEW YORK (VG) Det skrives i disse nattetimer politisk historie når Kim Jong-un (34) og Donald Trump (71) er samlet til toppmøte.

Rett over klokken 03.00 norsk tid møtte de to statslederne hverandre foran en rekke av amerikanske og nordkoreanske flagg. Mens pressefotografene tok bilder ga de to hverandre et langt håndtrykk og hadde en kort ordveksling, som ikke var mulig å høre for media.

Etter et klapp på skulderen fra Trump til Kim gikk de inn og satte de seg ned for å bli tatt flere bilder av. Der sa de to noen få ord til media. Donald Trump åpnet med å si at det føltes bra å være på plass.

– Jeg tror vi kommer til å ha en storartet samtale. Det er en ære å være her. Vi kommer til å ha et fantastisk forhold fremover. Jeg er ikke i tvil, fortsatte han kort.

Kim Jong-un var også kortfattet:

– Det var ikke en enkel vei hit. Vår fortid har holdt oss tilbake. Gamle fordommer har skygget for våre øyner og blokkert vår vei, men vi har overvunnet alt og kommet til dette punktet.

41 minutter

Deretter trakk de seg tilbake for å avholde møtet hele verdenen har snakket om de siste månedene. Møtet skal angivelig ha vært kun mellom Trump og Kim, samt to tolker.

Klokken 09.50 lokal tid kom Kim og Trump ut igjen fra møterommet. Da hadde de bare vært der sammen i 41 minutter. I praksis betyr det at samtalen var betydelig kortere all den tid alt går via tolker.

I det de kom ut ropte en reporter et spørsmål om hvordan møtet hadde gått.

– Veldig, veldig bra. Et strålende forhold, svarte Donald Trump.

Også Kim Jong-un fikk et spørsmål, som handlet om han kommer til å gi opp atomvåpen, ropt mot seg. Den nordkoreanske lederen svarte ikke på det spørsmålet.

Ifølge CNN skal Kims tolk ha henvendt seg til Trump og sagt «Mange vil se dette som en science fiction-film».

De to skal statslederne skal nå spise et måltid sammen mens samtalene fortsetter. Under måltidet er Trumps stabssjef John Kelly, hans utenriksminister Mike Pompeo og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, som tidligere har vært svært aggressiv i sine uttalelser om Nord-Korea, blant dem som deltar. Også Kim Jong-un har noen av sine nærmeste rådgivere med seg.

Like før måltidet startet fikk en håndfull pressefolk være til stede mens de to utvekslet høfligheter, hvor de blant annet sa at de ønsker å forhandle og få til et konkret resultat av dette toppmøtet.

– Vi vil jobbe sammen og vi vil fikse dette. Jeg ser frem til å jobbe med deg. Tusen takk skal du ha. Takk skal dere alle ha, sier Trump i kjent stil.

– Vi har utfordringer foran oss, men vi vil jobbe sammen med Trump. Vi overvant alle mulige former for skepsis og spekulasjoner om dette møtet, og jeg tror det er bra for freden, sier Kim.

Spenning

Den lille bystaten Singapore summer av spenning i øyeblikket. I pressesenteret, hvor VG er til stede sitter det et par tusen pressefolk samlet rundt et utall av storskjermer.

Pressesenteret er ikke på Sentosa-øya, hvor de to politiske gigantene nå har begynt samtalene, men mediene går ikke glipp av et øyeblikk av det som er mulig å få ut av det som foregår. Singapore er verdens politiske navle akkurat nå.

Hoderystende pressefolk sitter og ser på hverandre og tror nesten ikke det som skjer.

To av verdens mest omtalte statsledere har altså møtt hverandre tirsdag 12. juni 2018, en dato som vil bli husket for det som enten blir begynnelsen på en fredelig sameksistens på Koreahalvøya, eller det blir en fortsatt krigersk stemning som har vær til stede siden Koreakrigens slutt i 1953.

For første gang sitter en diktator fra den stalinistiske staten på Koreahalvøya ansikt til ansikt med en sittende amerikansk president. Og den nordkoreanske lederen slutter ikke å overraske. I går kveld skapte han stor furore i sentrum av Singapore.

Ti timer før toppmøtet var Nord-Koreas leder Kim Jong-un ute og spaserte i Singapores gater. Samtidig ble president Donald Trump rapportert å være på hotellet hvor han slappet av før dagens store begivenhet.

– Det er slike ting som dette som er med på å skaffe Kim Jong-un en slags legitimitet, mente New York Times, nasjonale sikkerhetskorrespondent, David Sanger, da han ble intervjuet på CNN.