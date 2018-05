Fire kirkeangripere drept av politiet i Tsjetsjenia

NTB

Publisert: 19.05.18 18:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-19T16:05:48Z

Fire menn som angrep en russiskortodoks kirke i Tsjetsjenia, er skutt og drept av sikkerhetsstyrker. To politifolk og en kirkegjenger ble også drept i angrepet.

Angrepet i den hovedsakelig muslimske russiske provinsen kommer i oppkjøringen til fotball-VM. Det var en kirke i provinshovedstaden Groznyj som ble angrepet. Byen skal være treningsbase for det egyptiske laget under VM, men det skal ikke avvikles fotballkamper der.

Ifølge Tsjetsjenias Moskva-støttede leder, Ramzan Kadyrov, forsøkte de væpnede angriperne å ta gisler inne i kirken i Groznyj sentrum. I uttalelser gjengitt i russiske nyhetsbyråer sier han at han personlig ledet operasjonen som endte med at angriperne ble drept.

Angriperne identifiseres ikke, men Kadyrov påstår at etterretningsopplysninger viser at de mottok ordre om å angripe fra «et vestlig land». Tsjetsjenias leder langer med jevne mellomrom ut mot USA og deres vestlige allierte, som han beskylder for å forsøke å svekke Russland.

Denne artikkelen handler om Tsjetsjenia