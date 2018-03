DØDE: Denne uka ble neshornet «Sudan» avlivet. Han ble 45 år gammel, noe som regnes som en svært høy alder for et neshorn. Foto: Thomas Mukoya

Den siste neshorn-hannen døde: Slik skal de redde arten med unik sperm-tank

Publisert: 25.03.18 12:03

2018-03-25

Denne uken døde verdens siste gjenlevende mannlige stumpneshorn. Men en tysk professor har i 15 år samlet spermprøver fra neshorn og har tro på at de fortsatt kan redde arten – på overtid.

– Vi er optimistiske på at vi vil lykkes med å redde det nordlige stumpneshornet fra utryddelse, sier professor Thomas Hildebrandt til VG.

Mandag kom nyheten om at «Sudan» – den siste gjenlevende hannen av arten nordlig stumpneshorn – var død . Uten at han har klart å reprodusere seg med de to gjenlevende hunnene.

– Jeg var aktivt involvert i den endelige avgjørelsen om å avlive «Sudan», forteller professoren og forteller at det var en tung avgjørelse.

– Vi har vært destruktive

Neshornet «Sudan» som levde i Ol Pejeta Conservancy i Kenya , var 45 år gammel da han døde. Hildebrandt og de kenyanske kollegene har jobbet i 18 år for å sikre artens videre eksistens.

– Dødsfallet demonstrerer hvor destruktive vi mennesker har vært for en karismatisk art som stumpneshornet. Men jeg håper også dødsfallet kan være en oppvåkning for hvordan menneskeheten kan jobbe innovativt for å reversere denne prosessen, sier han.

Uvurderlig sperm

Håpet for det nordlige stumpneshornet ligger innelåst og nedfryst i en kjeller øst i Berlin. Professoren er leder for reproduksjonsavdelingen ved Forskningsinstituttet Leibniz . I en kryogen-tank som holder minus 196 grader, er 300 milliliter neshorn-sæd lagret i flytende nitrogen.

– Vi bruker flere moderne former for reproduksjonsteknologi, og har lagret modne kjønnsceller og vevskultur av flere individer som allerede er avdøde, sier han til VG.

Verdens to siste stumpneshorn-hunner produserer egg, men kan ikke bære fram barn. For å få et avkom må det dyrkes fram fra hunnens egg, befruktes med den nedfryste sæden fra døde hanner – og bæres fram av sørlige stumpneshorn som kan være surrogater.

Dette er Hildebrandt og teamet hans optimistiske på at de vil lykkes med i løpet av kort tid. Men på sikt vil det likevel ikke gi den nødvendige biologiske mangfoldet som vil sikre en bærekraftig populasjon.

«Prøverørs-neshorn»

Her knytter forskningsteamet håp til stamcelleforskningen – og særlig forskeren Katsuhiko Hayashi som i 2016 skapte overskrifter da han brukte stamceller fra mus til å dyrke egg som produserte sunne avkom.

De neste par årene skal instituttet i Berlin bruke hudcelleprøver tatt i 2014 fra «Sudan» og andre nordlige stumpneshorn, utvikle dem til stamceller og programmere disse til å bli eggceller. Målet er at prøverørs-neshorn kan produsere genetisk variabelt avkom.

– Veldig arrogant

Overfor VG sier Hildebrandt til at han er skuffet over at verdens rike land ikke gjør mer for å finansiere forskningen. Leibniz-instituttet jobber også for å reprodusere og redde andre utrydningstruede dyr som elefanter , pygmé-flodhester, sort og hvite neshorn, løver og tigre.

I et intervju med The Guardian beskriver professor Thomas Hildebrandt nordlige stumpneshorn som helt uvurderlige.

– Her tar vi mennesker livet av en hel art i sitt sårbare miljø – og så lar verdens ledere det skje. Det er veldig arrogant å spørre seg hvorfor dette er viktig. Utrydningstruede dyrearter er en del av komplekse økosystem. Hvite neshørns avføring sørger for næring til tusenvis av insekter, huden deres er oppholdssted for fuglearten okseplukker, greinene de bryter av når de går gjennom skogen, gir mat til antiloper og produserer veier der de kan unnslippe fra leopardene. De er en form for landskapsarkitekter som mange arter er avhengige av.

