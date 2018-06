Dette bildet av to år gamle Yanela Varela fra Honduras har skapt stor debatt i USA. Foto: John Moore / Getty Images North America

Bilde av gråtende jente i Texas skaper debatt

NTB

Publisert: 23.06.18 04:45

UTENRIKS 2018-06-23T02:45:41Z

En gråtende liten jente som er vist på bilder som har sirkulert på sosiale medier og på forsiden av Time Magazine, ble faktisk ikke skilt fra moren.

Bildet er et av flere som er blitt symbol på president Donald Trumps sterkt kritiserte innvandringspolitikk, som blant annet innebærer å ta barna fra foreldre som krysser grensen ulovlig.

Men to år gamle Yanela Varela fra Honduras, som strigråter mens hennes mor ransakes av amerikansk grensepoliti, ble faktisk aldri skilt fra moren.

Bakgrunn: Her splitter Trump familier



Bildet, som ble tatt i McAllen 12. juni, ble brukt på forsiden av Time, der jenta står foran en Trump som tårner seg opp over henne, med teksten «Velkommen til Amerika». Bildet bidro også til å samle inn 18 millioner dollar i donasjoner til en frivillig organisasjon i Texas som arbeider for migrantene.

VG har også brukt bildet , men presiserte i billedteksten at «det vites ikke om jenta ble skilt fra moren».

Debatten fortsetter - fredag kveld viste Donald Trump frem ofre for kriminelle immigranter:

Skammelig

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Sanders, kaller det skammelig at Demokratene og mediene utnytter bildet til å fremme sin sak.

– Hun ble ikke separert fra sin mor. Det eneste som er separert bort her, er sannheten, sier Sanders.

Fikk du med deg? Sterke reaksjoner på Melanias jakkevalg etter uventet besøk ved Mexico-grensen

I artikkelen om jenta i Time som bildet illustrerte, het det at hun ble tatt fra moren. Artikkelen er siden blitt korrigert til at moren løftet henne opp og de to ble ført bort. De er nå i forvaring sammen.

Både lederen for Honduras' kontor for beskyttelse av migranter, Lisa Medrano, og jentas far Denis Varela bekrefter at hun ikke ble tatt fra sin mor.

God illustrasjon

Men Time forsvarer likevel bruken av bildet på forsiden. I en erklæring sier sjefredaktør Edward Felsenthal at det er en grunn til at bildet er det mest synlige symbolet på den pågående debatten om innvandring i USA.

Han skriver at Trump-administrasjonens politikk innebar at alle som krysset grensen ulovlig ble siktet for en kriminell handling, noe som førte til at barn ble skilt fra sine foreldre, og at forsiden derfor er en korrekt illustrasjon av saken.

Etter at politikken med å ta barn, inkludert spedbarn, fra foreldrene ble møtt av store protester både i USA og i resten av verden, ga Trump ordre om at den skulle avvikles :

Nancy Pelosi og rettighetsgruppe : Lite imponert over Trumps snuoperasjon

Kaotiske forhold

Men to dager senere er skjebnen til 1800 barn som er skilt fra sine foreldre og plassert i leirer over hele USA, fortsatt uklar. Av de 2.300 som ble tatt fra sine foreldre, er 500 returnert, ifølge myndighetene.

Immigrasjonsmyndighetene sier de leter etter 15.000 senger til å huse barn og foreldre, og Pentagon har sagt at de kan stille 20.000 senger til rådighet på militærbaser i USA.

Les også: Delstater saksøker USAs regjering for migrantbehandling

Men utover det virker alt kaotisk. Myndighetene kan ikke si hva som nå skjer med barna som er spredt rundt i USA, ofte så langt borte som New York eller Chicago, og foreldrene er frustrert. Mange aner ikke hvor barna deres er, eller når de får se dem igjen, og noen av foreldrene er sendt ut av USA igjen uten sine barn.