AP: Jobber på spreng for å stoppe familiesplittelsene

Det kommer signaler fra flere hold om at det jobbes med grep i Trump-administrasjonen for å hindre at barn blir tatt fra foreldre som pågripes for ulovlig grensekryssing.

Minister for innenlands sikkerhet, Kristen Nielsen er i gang med å sette opp en ordre for å unngå familiesplittelse ved grensene, men at det ikke er kjent om USAs president Donald Trump kommer til å signere den, skriver AP.

En kilde sier til AP at Nielsen skal til Det hvite hus for å diskutere problematikken med presidentens team. Ordren kan innebære en forespørsel til forsvarsdepartementet om hjelp til å huse de pågrepne familiene.

– Donald Trump vurderer en form for ordre i dag, som skal sørge for at barn forblir sammen med sine pågrepne foreldre gjennom den rettslige migrasjonsprosessen, tvitrer John Roberts, som er Fox News’ reporter i Det hvite hus.

Han sier kilder oppgir at ordren trolig kan utfordre Flores mot Reno-saken, der myndighetene er pålagt å frigjøre barn som sitter fengslet i forbindelse med migrasjon, så snart som mulig. Dersom det ikke er mulig å frigi barnet, skal det holdes under så lite restriktive forhold som mulig.

Amerikanske grensemyndigheter opplyste tirsdag at 2,342 barn var blitt skilt fra sine foreldre på grensen mot Mexico mellom 5. mai og 9. juni, skriver Reuters .

Under et møte med republikanere i Representantenes hus tirsdag sa Trump at det hastet å få gjort noe med innvandringen på grensen, forteller representant Mark Meadows til nyhetsbyrået.

– Under møtet sa Trump at det å skille familier definitivt ikke er attraktivt og ser dårlig ut, supplerer representant Tom Cole.

