OPTIMISTER: Da VG møtte Jimmie Åkesson (39) tidligere i sommer hadde han tro på seier da han gjorde seg klar til å se Sverige spille mot England. Det gikk dårlig. Nå er det seier i valgkampen som er fokuset for Sverigedemokraternas leder. Her sammen med Lars Andersson, en av sine nærmeste medarbeidere. Foto: Harald Berg Sævereid

Jimmie Åkesson til VG: - Jeg vil ta Sverige tilbake til «folkhemmet»

Publisert: 20.07.18 18:29 Oppdatert: 20.07.18 18:43

VISBY(VG) Han er blitt utskjelt for å ha grumsete meninger, har hatt sammenbrudd og blitt verbalt overkjørt på «Skavlan» Men om to måneder kan Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna, bli Sveriges største parti.

Den svært omstridte svenske politikeren har vært isolert av de andre partiene i den svenske riksdagen, trass i at de har 49 plasser av de totalt 349 i riksdagen.

På noen meningsmålinger ligger Sverigedemokraterna an til å kunne få mellom 80 og 90 plasser etter valget. Noe som vil være et høyrepopulistisk jordskjelv i svensk politikk.

– I en tøff tid for det svenske samfunnet. Hva slags land vil Sverige bli om du og ditt parti kommer til politisk makt?

– Mine foreldre vokste opp i Per Albin Hanssons “folkhem”. Et samfunn bygd på trygghet og et felleskap. Jeg tilbrakte oppveksten midt mellom det sosialdemokratiske folkhemmet og det moderne og pluralistiske Sverige vi ser i dag. Drømmen min er å ta Sverige, ikke tilbake, men inn i et moderne samfunn og et folkhem, tilpasset vår tid, sier Åkesson til VG.

Han stopper opp og tenker seg litt om når jeg spør om hvor stor del av velgerne vil gi SD sin stemme ved riksdagsvalget 9. September. Slik han ser det.

– Det er selvfølgelig vanskelig å si, men slik det ser ut på meningmålingene så kan vi få mellom 20 og 25 prosents oppslutning. Det ville i så fall være himla bra, slår han fast.

– Trolig vil vi om to måneder oppleve at vi har tre store partier, Socialdemokraterna , Moderaterne og Sverigedemokraterna. Vi må da i fellesskap ta ansvar for at landet skal kunne styres. Vi er klare til å ta det ansvaret, sier Jimmie Åkesson.

Det kan bli vanskelig, ikke bare for Sverige, men også for Åkessons parti. Siden valget i 2014 har andre partiet nektet å samarbeide med det oppfatter som et høyrepopulistisk parti, eller ha noe med Sverigedemokraterna å gjøre.

– Kanskje vil det gå an for de andre store partiene å få til et slags regjeringsalternativ, men det vil bli svært vanskelig. Og enda merkeligere blir det om disse partiene later som et så stort parti som det tyder på at Sverigedemokraterna blir, ikke fins, sier Åkesson til VG

Om det svenske valget med at hver fjerde velger at Jimmie Åkessons sterkt høyredreide, EU- og innvandrerskeptiske parti skal ha så stor innflytelse på svensk politikk, vil polariseringen og splittelsene i vårt naboland bli lagt tydeligere enn i dag.

– Vi er nødt til å kunne kommunisere direkte med de andre partiene. Det er ikke avgjørende for oss at vi sitter ved bordet, men at vi får gjennomført mest mulig av vår politikk, sier Åkesson til VG.

Ser likheter til Norge

En av de tre medarbeiderne som jobber tettest på partilederen er Lars Andersson. Han ser likheter med det som nå skjer i Sverige med det nabolandene Norge og Danmark.

– Der så vi at både Dansk Folkeparti og FrP var uglesett og utskjelt, men i dag ser vi at mye av deres politikk er og blir innført hos de andre partiene, både på høyre og venstresiden, sier Andersson.

Åkesson vil bygge et svensk samfunn på «en majoritetskultur alle må tilpasse seg». En tanke som er fremmed for mange i det multikulturelle Sverige.

I en lederartikkel i Dagens Nyheter nærmest latterliggjøres Jimmie Åkessons bok om «Det moderna folkhemmet». Avisen skriver at demokratiet utgår fra en forståelse av at «det ikke finnes et homogent folk, med en felles vilje, ingen konfliktfri nasjon med klare grensen mot verden utenfor. Demokratiet er faktisk det oppsplittede samfunnet som Åkesson bekjemper, skriver avisen.