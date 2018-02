Musk vil få mennesker til Mars: – Han har en helt enorm gjennomføringevne

Publisert: 07.02.18 11:44

UTENRIKS 2018-02-07T10:44:46Z

Tirsdag skjøt Elon Musk (46) opp verdens kraftigste romrakett, Falcon Heavy. Nå er planen å få mennesker til Mars i 2024.

– Av og til lover han ting som er umulig, men så har han vist at han får det til likevel, sier romfartsekspert Erik Tandberg (85) til VG.

Den pensjonerte sivilingeniøren er en av Norges fremste romfartseksperter. Han kommenterte månelandingen til Apollo 11 på NRK i 1969 og har vært tilknyttet Norsk romfartsenter.

– Det var en stor dag og en fantastisk prestasjon. Falcon Heavy er vår tids kraftigste rakett. Den kan løfte opp til 60 tonn opp i bane rundt jorden - det er dobbelt så mye som den nest største raketten, forteller han.

Elon Musk har store planer. Den amerikanske grunderen, som står bak romfartselskapet SpaceX, har uttalt at han vil frakte mennesker til Mars om seks år.

– Jeg er litt i tvil, i hvert fall såpass fort. Det skal mye til for å få til det. Men, hadde det vært hvem som helst annen som hadde sagt det hadde jeg vært veldig i tvil. Musk har fått til ting tidligere som jeg har trodd bare har vært drømmer og fantasi, sier Tandberg.

Vil skape sivilisasjon på Mars

Romfartseksperten forteller at Musk har som visjon at hvis jorden blir rammet av en katastrofe, kan menneskeheten leve videre på den røde planeten som ligger minst 55 millioner kilometer unna jordkloden.

– Det er en edel tanke, men det er utrolig vanskelig å få til, sier Tandberg.

Falcon Heavy er designet for å kunne få mennesker og nyttelast i bane; potensielt hele veien til Mars. Raketten skal faktisk kunne få med seg hele 16 800 kilo.

Tandeberg tror dog at det må et internasjonalt samarbeid til for at mennesker kan sette føttene sine på Mars.

– NASA, Russland, Kina og Japan er også interessert og har mange planer. De har et sterkt ønske om å vende tilbake til månen og etablere seg der. Og etter hvert forberede tur til Mars.

Han påpeker at før man kan sende menneskelig liv til den fjerde planeten må man etablere seg på månen.

Månen er altså – bokstavelig talt – første stopp.

– Reisen til månen er forholdsvis enkel sak i sammenligning med Mars. Det er utrolige avstander, så man må bruke månen som et stoppested for å fylle på drivstoff før ferden videre, sier han.

– Enorm gjennomføringevne

– Det er et veldig stort steg, og er veldig inspirerende, forteller Christer Fuglesang (60) til VG om Falcon X som utskytning.

Den svenske astronauten, som var den første fra Skandinavia som reiste til rommet, forteller at han tror at Musk vil sende mennesker til Mars - men at det ikke vil skje på mange, mange år.

– Han har jo en helt enorm gjennomføringevne, men ikke alltid til det tidspunktet han setter seg. Jeg tror nok han kommer til å gjøre det, men ikke innen 2024, sier han og påpeker at også oppskytningen til Falcon Heavy var fire år forsinket.

– Han kommer nok ikke klare å sende en ubemannet rakett til mars innen 2024 en gang, og kanskje ikke mennesker før på flere tiår, sier han.

Fuglesang mener at det er en del flere ting som må på plass enn riktig rakett før man kan sette ut på ferden til den fjerde planeten i solsystemet.

– Det er en god del flere utfordringer som logistikk, riktige systemer og hvordan man skal håndtere mat og drikke, forklarer astronauten.

SpaceX har planlagt å sende to «turister» rundt månen i løpet av 2018 . Fuglesang har troen på at Musk vil gjennomføre, men at det neppe vil skje de neste elleve månedene.

– Han kommer nok til å sende mennesker ut i verdensrommet. De to turistene vil nok få seg en sving rundt månen, men ikke på det tidspunktet som først ble avtalt, sier han.

Inspirerer med lekenhet

Elon Musk driver også bilmerket Tesla. For å demonstrere at raketten tålte nyttelast ble like så godt en av hans private bilder med på turen - en vinrød Tesla Roadster fra 2008.

I førersetet sitter en dukke som har fått navnet «Starman», og fra radioen spiller David Bowies «Space Oddity».

Oppskytingen har fått enorm oppmerksomhet over hele verden, og flere peker på den enorme PR-verdien som ligger i et slikt stunt. I sosiale medier la Tesla-gründeren selv fortløpende ut bilder, og på YouTube kunne man se direktebilder fra bilen som svever rundt i verdensrommet.

– Buzzen han skaper med et stunt som dette overgår det du kan kjøpe med markedsføringspenger, sier analytiker Jessica Caldwell i det amerikanske bilnettstedet Edmunds til Bloomberg.

Romfartekspert Tandberg mener det viser lekenheten til grunderen.

– Det var jo et rent reklametriks, og gjør ikke noe særlig nytte for seg - det er ingen kommunikasjon. Men det er jo morsomt, sier Tandberg.

– Det er kjempespennende. Det er typiske sånne ting som inspirerer og setter romfart i søkelyset, forteller Fuglesang.