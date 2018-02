Trump-rådgiver går av etter anklager om konevold

Publisert: 07.02.18 20:40

UTENRIKS 2018-02-07T19:40:16Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Det hvite hus bekrefter at Robert Porter, en av Donald Trumps mest innflytelsesrike rådgivere, går av til tross for at han benekter anklager om vold.

– Disse skandaløse anklagene er rett og slett falske, skriver han i en uttalelse .

Anklagene går ut på at han skal ha fysisk og psykisk mishandlet to ekskoner. Blant annet finnes det bilder som viser en av dem med blåveis over øyet.

Dette ble først rapportert av DailyMail.com . Presidentens pressesekretær, Sarah H. Sanders, bekreftet på onsdagens pressebrief i Det hvite hus at Robert Porter (40), som har hatt stillingen stabsskretær, har valgt å gå av. Hun leste så opp hans uttalelse, der han altså bedyrer sin uskyld.

– Jeg tok bildene som er gitt til media for nesten 15 år siden, og virkeligheten rundt dem er ikke i nærheten av hva som blir beskrevet. Jeg har vært åpen og ærlig om disse skammelige påstandene, men jeg kommer ikke til å diskutere en koordinert svertekampanje i offentligheten fremover.

Porter forteller også at han er takknemlig over å ha fått muligheten til å jobbe i Trump-administrasjonen, og at han nå vil jobbe for å få til en smidig overgang. Ifølge Sanders vil ikke avgangen skje umiddelbart.

Hevder han tok kvelertak

En av de to ekskonene, Colbie Holderness (37), forteller at hun møtte Porter i 2000 i en Mormon-kirke. Det skal først ha vært etter at de to giftet seg at han ifølge henne ble voldelig.

Holderness hevder blant annet at han tok kvelertak på henne.

– Det var ikke hardt nok til at jeg besvimte, men det var skremmende, ydmykende og brutalt, forteller hun til DailyMail.com.

Bildet av Holderness med blåveis delte hun med FBI da de intervjuet henne i forbindelse med Porters sikkerhetsklarering. En klarering han foreløpig ikke har fått, blant annet på grunn av disse beskyldningene, melder CBS .

Porters andre ekskone, Jennifer Willouhby, forteller blant annet om en episode fra deres bryllupsreise der han skal ha dratt henne naken og våt ut av dusjen og skjelt henne ut. I 2010 fikk hun om en såkalt nødbeskyttelsesordre mot Trump-rådgiveren etter at han brøt separasjonsavtalen mellom dem, og blant annet nektet å forlate deres leilighet.

Har vært viktig

Sanders fortalte journalistene i Det hvite hus at Porter hadde gjort en god og viktig jobb i Det hvite hus, og at han ikke var blitt bedt av presidenten om å gå av. Hun fortalte også at hun ikke visste om Donald Trump hadde sett bildet av ekskona, og at hun ikke hadde spurt hva presidenten mener om anklagene.

Nettstedet Axios melder at ingen i Det hvite hus skal ha presset ham til å gå av. Tvert imot skal flere ha oppfordret ham til å bli, og kjempe mot anklagene. Stabssjef John Kelly skal ha vært blant disse.

I en uttalelse tirsdag kveld, før bildet av Holderness ble publisert, sa Kelly at han var stolt over å ha jobbet sammen med Porter.

– Rob Porter er en mann av integritet og ære, og jeg kan ikke få sagt nok gode ting om ham, sa Kelly.

Anklagene mot Porter skal, ifølge flere medier, ha vært kjent i flere måneder i Det hvite hus. Riktignok skal ikke detaljene i anklagene ha vært kjent før nå.

Time-journalist Molly Ball, som blir brukt av CNN som politisk kommentator beskrev Porter slikt til TV-kanalen etter at det ble klart at han trekker seg:

– Han er kanskje ikke blant de mest kjente i Det hvite hus, men han har vært en innflytelsesrik rådgiver. Han er den som ved siden av John Kelly får Det hvite hus-toget til å rulle.

Ifølge DailyMail.com skal Porter nylig ha blitt kjæreste med Hope Hicks, som er kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus.