ETTERSØKT: Raghad Hussein har havnet på Iraks «most wanted»-liste» Foto: Khaled Abdullah, Reuters/NTB Scanpix

Saddam-datter på «most wanted»-liste

Publisert: 05.02.18 09:47

UTENRIKS 2018-02-05T08:47:44Z

Hun har blitt omtalt som «Lille Saddam» og var aktiv i forsvaret av diktator-faren. Nå er hun etterlyst sammen med IS-mistenkte.

Da Iraks mangeårige diktator Saddam Hussein i 2006 ble dømt til døden etter den amerikanske invasjonen av landet, bisto hans datter Raghad i det juridiske forsvaret av ham.

Raghad, som tidligere har blitt omtalt som «Lille Saddam», har levd i Jordan under kong Abdullahs beskyttelse siden USA invaderte Irak i mars 2003.

Irakiske myndigheter har nå satt henne på deres «most wanted»-liste, sammen med 59 andre personer. Alle er etterlyst etter anklager om å tilhøre enten terrorgruppen Den islamske stat (IS), al-Qaida eller Saddam Husseins Baath-parti. Det er nyhetsbyrået AFP som har fått tilgang på listen.

Ikke overrasket

Faren hennes ble dømt til døden for forbrytelser mot menneskeheten og hengt i desember i 2006.

Selv sier hun at hun ikke er overrasket.

I et telefonintervju med Al Arabiya sier hun at hun siden 2006 flere ganger har fått bekreftet at hennes bevegelser blir fulgt tett av irakiske myndigheter. Hun kaller det hele en «fornærmelse», og kritiserer irakiske myndigheter for «ikke å ha bedre ting å gjøre når landet lider».

Benekter relasjon

Allerede i 2007 ettersøkt av irakiske myndigheter, anklaget for å ha finansiert og hjulpet til med å organisere terrorgrupper i Irak. Interpol utstedte også en etterlysning på bakgrunn av den irakiske ettersøkingen. I nyere tid har hun også blitt anklaget for å støtte terrorgruppen IS, noe hun selv avviste i et større CNN-intervju i fjor.

– Selvsagt har jeg ingen relasjoner til denne gruppen eller andre ekstremistgrupper. Familiens ideologi har heller ingen likheter til disse. Et bevis på dette er at disse gruppene først ble mektige i Irak etter at vi forlot landet og vårt styre endte.

Raghad har hatt et komplisert forhold til faren sin. På 90-tallet giftet hun seg med Hussein Kamel, som senere hoppet av det irakiske militæret og flyktet med henne til Jordan. Saddam Hussein klarte å overtale ham til å komme tilbake, men Kamel ble drept da han gjorde det.

Far og datter fant imidlertid tilbake til hverandre etter den amerikanske invasjonen.

IS-leder ikke på listen

Alle på listen er irakere, bortsett fra en libanesisk mann som er anklaget for å rekruttere landsmenn til å krige i Irak.

IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi er imidlertid ikke på listen. En høytstående irakisk tjenestemann ønsker overfor AFP ikke å utdype årsaken til dette, men sier:

– Dette er terroristene som er etterlyst av myndighetene og sikkerhetstjenestene. Dette er første gang vi publiserer disse navnene som til nå har vært hemmelige.