DREPT: Zainab Ansari er en av flere jenter som er funnet drept i den pakistanske byen Kasur like utenfor Lahore de to siste årene. Foto: K.M. Chaudary / TT / NTB Scanpix

Dømt til døden fire ganger for drapet på Zainab (6)

Publisert: 17.02.18 11:34 Oppdatert: 17.02.18 15:57

Seksåringen var på vei til koranskole da hun plutselig ble borte. Fem dager senere ble hun funnet på en søppelplass, voldtatt og drept.

Det var 9. januar den lille jenta ble funnet i hjembyen Kasur i den østlige delen av Punjab-provinsen i Pakistan .

En 24 år gammel mann sto tiltalt for drapet, og er nå idømt fire dødsstraffer, for henholdsvis bortføring, voldtekt, drap og terrorhandling, skriver BBC.

Samme mann er også tilknyttet andre drap i området.

– Jeg er fornøyd med dommen, men vil fortsatt kreve at drapsmannen blir hengt offentlig, uttalte jentas far til Geo TV lørdag.

Seksåringens foreldre var på pilegrimsreise i Saudi-Arabia da hendelsen inntraff, og det var Zainabs onkel som meldte henne savnet da hun forsvant 5. januar.

Familien har tidligere hevdet at politiet ikke gjorde noe etter at jenta ble borte, og at det var familien selv som kartla seksåringens bevegelser før hun forsvant.

– Hvis politiet hadde handlet umiddelbart, ville den skyldige blitt tatt, har Zainabs far tidligere utttalt til en lokal tv-kanal.

Hendelsen føyer seg inn i rekken over lignende bortføringer av småjenter i regionen,og har utløst voldsomme protestaksjoner.

Etter at saken ble kjent er det holdt minnestunder flere steder i landet, og emneknaggen #JusticeForZainab har tatt av på sosiale medier.

Kjendiser, opposisjonspolitikere og andre nettbrukere i Pakistan har uttrykt raseri og krevd handling fra myndighetene. Også tidligere fredsprisvinner Malala Yousafzai har engasjert seg i saken.