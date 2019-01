MUR: Konflikten som har ført til nedstengningen, handler i stor grad om de 5,6 milliarder dollarene som president Donald Trump krever å få inn i statsbudsjettet for å kunne bygge en grensemur mot Mexico. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

«Shutdown»: Amerikanske arbeidere ber om penger for å klare seg økonomisk

Over 800.000 offentlige arbeidere er rammet som følger av den lengste «shutdowen» i USAs historie. I desperasjon tyr flere av dem nå til innsamlingsnettstedet GoFundMe for å overleve økonomisk.

28 dager har gått siden amerikansk politikk ble låst i en såkalt «shutdown». Budsjettkrangelen mellom republikanerne og demokratene har ført til at deler av statsapparatet holdes stengt.

Som en følge av det, har rundt 800.000 statlige ansatte måtte ta ut permisjon eller tvinges til å jobbe uten betaling.

Etter hvert som tiden går har det økonomiske presset for de rammede arbeiderne økt – og for noen er situasjonen så ille at de begynner å gå tom for alternativer. Flere av dem har derfor begynt å ty til innsamlingsaksjoner på nett for hjelp, skriver CNN .

Så langt har over 1500 kampanjer blitt satt opp på innsamlingssiden GoFundMe av folk som ber om økonomisk hjelp til seg selv eller andre de kjenner som er rammet av nedstengningen.

Blant disse finner man foreldre som ber om penger for å kunne betale bleier og brødfø ungene sine.

Til nå har det blitt samlet inn over 300.000 dollar, noe som tilsvarer over 2.6 millioner norske kroner.

I limbo

Blant dem som ber om hjelp, er Tiffany Cunningham. Hun forteller til BuzzFeed News at hun har opprettet en kampanje på vegne av sin mor, Karen Allen-Eastman, som har jobbet for skatteetaten i 30 år. Hun og mannen er avhengig av hennes inntekt for å betale regninger og nedbetale lånet på huset deres i Cincinnati i delstaten Ohio.

– Det her er aller siste utvei, og min mor ønsket ikke å gjøre det. Men hun hadde ingen andre alternativer, sier Cunningham til nettsiden.

Nyforlovede Anna Cory, forskningsbibliotekar ved det føderale amerikanske etatet «Environmental Protection Agency» er også blant de rammede, skriver CNN . På innsamlingskampanjen sin skriver hun at livet hennes befinner seg i «limbo» etter de økonomiske problemene som nedstengningen har medført.

– Det er vanskelig. Jeg forlovet meg andre januar. Jeg og forloveden min planla å kjøpe hus. Nylig begynte vi å titte på eiendommer. Nå må vi sette det på vent. Banken tar ikke lett på at én av oss ikke tjener penger, sier hun til CNN.

Hun, i likhet med de andre, har bare ett ønske, sier hun til avisen.

– Vi ønsker bare å komme oss tilbake til jobb, sier hun.