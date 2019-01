Trump prøver å holde partifellene samlet – enighet om «shutdown» slår sprekker

UTENRIKS 2019-01-09

Den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA er nå inne i sitt 19. døgn, og bekymringene over konsekvensene av denne har begynt å vokse blant republikanske senatorer.

Publisert: 09.01.19 21:05

President Trump besøkte onsdag Capitol Hill for å få senatorene til å slutte rekkene bak seg.

Men:

Konsekvensene av den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA går nå for alvor ut over den jevne amerikaner – «alvorlige saker», sier senator John Tune, som er Republikanernes nummer to i Senatet.

Deler av USAs statsapparat har vært stengt siden 22. desember da Trump nektet å godkjenne statsbudsjettet siden det ikke var satt av penger til muren.

Nedstengningen innebærer blant annet at en rekke offentlige kontorer og organisasjoner er stengt og at flere hundre tusen offentlige ansatte i de berørte sektorene ikke får lønn.

FAKTA: BUDSJETTKRISER I USA * Januar 2018: En tre dager lang nedstengning av statlige kontorer avsluttes med at Kongressen vedtar et midlertidig budsjett slik at statsadministrasjonen kan holde det gående i drøyt to uker. Den 9. februar starter en ny nedstenging på grunn av manglende budsjettenighet. Tidlig om morgenen samme dag er budsjettet vedtatt i begge kamre i Kongressen, og nedstengingen er over etter knapt seks timer. * Oktober 2013: 16 dager lang delvis nedstengning. Konservative i den republikanske Tea Party-bevegelsen krevde å få inn formuleringer som kunne stoppe president Barack Obamas helsereform. 850.000 offentlige ansatte blir permittert, og USA taper 2,5 milliarder dollar som følge av manglende produktivitet, ifølge Congressional Research Service. * Desember 1995 – januar 1996: Republikanere som ønsket budsjettkutt, tvang gjennom en tre uker lang nedstengning for å få president Bill Clinton til å godta budsjettet. Konflikten økte Clintons popularitet, og han ble gjenvalgt i november samme år. * November 1995: Femdagers nedstengning på grunn av konflikt om økte kostnader til Medicare. * Ronald Reagan (1981–1989) opplevde seks nedstengninger i løpet av sine åtte år som president. De varte i én til to dager hver. * Mens Jimmy Carter var president (1977-1981), var det nesten årlige nedstengninger, som i snitt varte elleve dager.

Senator Lisa Murkowski, Republikaner fra Alaska, oppfordrer sine kolleger i Senatet til å vedta lovforslag som gjør at flere føderale kontorer kan gjenåpne.

– Slik at folk kan gå tilbake på jobb. Jeg vil gjerne se det, sier hun ifølge Associated Press .

Senator John Cornyn fra Texas kaller den fastlåste budsjettkrisen «komplett unødvendig og tilgjort».

– Folk forventer at staten deres skal fungere. Denne fungerer åpenbart ikke, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Trump la onsdag turen innom Capitol Hill for å møte de bekymrede republikanske senatorene, og for å få dem til å holde linjen. Selv om han ga noen sedvanlige selvsikre kommentarer til pressen, med partiets gruppeleder Mitch Mcconnell ved sin side, har presidenten trolig fått spørsmål rundt strategien sin for å presse frem finansiering av grensemuren mot Mexico .

– Republikanerne vil ha grensesikkerhet, de vil ha en mur. Vi må ha en barriere for å stoppe narkotika, kriminelle gjenger og ulovlige innvandrere fra å komme over grensen, sa Trump til pressen etter at møtet var ferdig.

– Vi hadde et timelangt møte, og det var bare solidaritet. Vi vil alle ha nasjonal sikkerhet og grensesikkerhet, sa Trump.

Han fortalte også at de diskuterte strategien videre.

– Republikanerne er totalt forent om dette. Hvis dere stiller samme spørsmål til Demokratene, vil dere se at det er mange Demokrater som ikke vil være med i denne kampen, sa Trump og la til:

– Vi gir ikke opp, for vi gjør det rette.

Som andre republikanere uttalte senator Shelley Moore Capito fra West Virginia før møtet at hun ønsker grensesikkerhet, men at budsjettkampen og nedstengningen «på ingen måte» vil vedvare i flere år, slik Trump har advart om.

– Jeg mener bestemt at jeg har uttrykt flere ganger frustrasjonene med statsapparatets nedstengning og hvor ubrukelig den er, sa Capito tirsdag.

– Presset kommer til å øke, fortsatte hun, ifølge AP.

Senere onsdag er det ventet at kongressledere fra både Demokratene og Republikanerne igjen vil komme til Det hvite hus for å møte president Trump og gjenoppta forhandlingene som ikke har vist noe fremskritt i løpet av den siste uken.