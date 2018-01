AVSLØRT: En skjerm som viser kartet fra appen Strava. Appen har blitt brukt til å identifisere soldater i utlandet. Foto: ERIC BARADAT / AFP

NRK: Treningsapp avslørte identiteten til norsk soldat

Publisert: 30.01.18 19:54

UTENRIKS 2018-01-30T18:54:15Z

De siste dagene har treningsappen «Strava» fått mye oppmerksomhet etter å ha avslørt plasseringen til britiske og amerikanske militærbaser. Nå har også identiteten til flere soldater blitt avslørt gjennom appen.

Ved hjelp av en funksjon i den populære treningsappen har NRK lyktes med å identifisere 18 personer fra Danmark, USA, Frankrike, Nederland, Italia og Storbritannia som har oppholdt seg ved militære baser i Irak eller Afghanistan . Én av disse er en norsk soldat.

GPS-funksjon

I appen, som blant annet har blitt omtalt av tek.no , kan man loggføre treningsturene sine og lage et kart som kan deles med andre. Ved hjelp av forfalskede GPS-filer med fiktive joggeturer, har NRK tatt i bruk den såkalte «flyby-funksjonen», som viser hvem som har trent i samme område som deg, og «matchet» med en rekke profiler som har trent et område der norsk tilstedeværelse er kjent.

Profilene NRK har «matchet» med har i flere tilfeller brukt fullt navn og bilde av seg selv. Flere av disse har NRK bekreftet at er soldater som har befunnet seg ved militære baser i Irak eller Syria. «Identiteten til slikt personell er i mange tilfeller strengt hemmelig, blant annet i Afghanistan, der norske marinejegere veileder afghansk elitepoliti.» skriver NRK.

Tilbake i tid

NRK hevder at denne metoden kan brukes av de som ønsker å angripe vestlige styrker for å finne mønstre i hvor og når de trener. De har riktignok plassert søkene noen måneder tilbake i tid, men skriver at den samme metoden også kan benyttes i realtid.

Oberstløytnant ved Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, hevder overfor NRK at det er problematisk, dersom det stemmer at det er mulig å identifisere personer med hemmelig identitet i operasjonsområder.