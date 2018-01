Zhong Zhong og Hua Hua er verdens første klonede aper

Publisert: 24.01.18 22:20

UTENRIKS 2018-01-24T21:20:17Z

Kinesiske forskere har for første gang lykkes med å klone primater. Apekattene har fått navnene Zhong Zhong og Hua Hua.

Siden sauen Dolly ble klonet i 1996, har forskere jobbet med å utvikle metoden. Nå har kinesiske forskere brukt den samme metoden for å klone to apekatter. De små apekattene heter Zhong Zhong og Hua Hua, henholdsvis åtte og seks uker gamle, og de skal være helt friske.

I over 20 år har forskere klonet mange forskjellige pattedyr, inkludert hunder, katter, griser, kyr og poloponnier, men til nå har de ikke vært i stand til å lage babyer på denne måten med primater, kategorien som inkluderer apekatter og mennesker.

– Mulig å klone mennesker

Forskere over hele verden har hyllet den vellykkede kloningen av de to apene ved Det kinesiske vitenskapsakademiets institutt for nevrovitenskap i Shanghai.

I prinsippet betyr denne bragden at mennesker også kan klones, sier Muming Poo ved Vitenskapsakademiet i Shanghai, ifølge AP , og la til at hans forskergruppe ikke har til hensikt å prøve seg på det.

Etiske vurderinger

Professor ved NTNU Magnar Bjørås er ikke spesielt overrasket over gjennombruddet, og tror kloning av mennesker kan være utfordrende.

– At teknologien rundt kloning utvikler seg er ingen overraskelse, spørsmålet nå er hva man skal bruke det til. Innenfor forskning er det visse fordeler med å kunne klone identiske individer, men kloning av mennesker tror jeg vil møte på etiske utfordringer.

– I forskningsmiljøet ser man på kloning av mennesker som en overtredelse av etiske grenser. Kloning er et vidt begrep, og dette gjennombruddet kan brukes til mye annet, sier han til VG.

Stort fremskritt

Ekspertene brukte tre år på å praktisere og perfeksjonere SCNT-prosedyren. Forskere planlegger å utvikle teknikken videre, som også vil være nyttig for fremtidig arbeid i andre laboratorier.

De to apekattenes fysiske og mentale vekst overvåkes nøye av forskerne, og flere primater forventes å bli klonet i løpet av de kommende månedene, melder AP.

Vitenskapsakademiet i Shanghai følger strenge internasjonale retningslinjer for dyreforskning satt av US National Institutes of Health.

I all hovedsak er forskere motstandere av å klone menneskebabyer, og Poo uttalte at samfunnet ville forby det av etiske årsaker, ifølge AP.

Målet er derimot å kunne skape mange genetisk identiske aper som kan brukes i medisinsk forskning, der de vil være spesielt verdifulle fordi de er mer lik mennesker enn det andre laboratoriedyr som mus og rotter er, melder AP