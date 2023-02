1 / 6 FULLSTENDIG ØDELAGT: Store boligområder i den tyrkiske byen Haray ved grensen mot Syria er fullstedig rasert. - Jeg ville ikke gått inn i bygningene som fortsatt står, sier norsk ekspert. STORE ØDELEGGELSER: Bildet viser restene av en bygning som ble helt ødelagt under jordskjelvet. SJOKKERTE: Innbyggere i byen Kahramanmaras btrakter ødeleggelsene etter jordskjelvety. VANTRO: I byen Kahramanmaras betrakter innbyggerne ødeleggelsene med sjokk og vantro. LETER ETTER OVERLEVENDE: Redningsmannskapene leter etter overlevende i Kahramanmaras. forrige neste fullskjerm FULLSTENDIG ØDELAGT: Store boligområder i den tyrkiske byen Haray ved grensen mot Syria er fullstedig rasert. - Jeg ville ikke gått inn i bygningene som fortsatt står, sier norsk ekspert.

Slik rammet kastrofen hele boligområder

Hele boligkvartal i den tyrkiske byen Hatay ved grensen mot Syria er fullstendig rasert etter jordskjelvkatastrofen mandag morgen.

– Dette er typisk bilder fra et jordskjelvrammet område og jeg ville i hvert fall ikke gått inn i en av de bygningene som fortsatt står.

Det sier nordmannen Rolf M. Bakken fra organisasjonen ACAPS til VG.

– Disse bygningene er ganske skjeve, med store fundamentskader og dårlig bygningsstruktur. Sannsynligvis med skjulte skader også. Man skal ikke oppholde seg innendørs i slike bygninger etter en katastrofe som dette, sier Bakken videre.

Over 20 land har lovet å sende eksperter og annen hjelp til de jordskjelvrammede. Bakken er nå på vei til Tyrkia for å jobbe for FN med koordinger av dette hjelpearbeidet.

– Slik det er nå, er det en veldig uoversiktlig situasjon og med mange søk- og redningsteam. Det er en utfordring Tyrkia å koordinere dette arbeidet og det blir min jobb å bistå i dette arbeidet, sier Rolf Bakken.

17 år gamle Hulya Irem Ister var en av dem som ble reddet ut av ruinene mandag. Det er meldt om over 40 etterskjelv, hvorav det sterkeste hadde en styrke på 7,5.

REDDET: Hulya Irem Ister (17) ble reddet ut av ruinene etter jordskjelvet.

Rolf Bakken har 20 års erfaring med denne typen arbeid. Blant annet fra lignende jordskjelvkatastrofer både i Nepal og Haiti.

– Jeg jobber med humanitær analyse i ACAPS som er en organisasjon som ligger under Flyktninghjelpen. Tak over hodet, medisinsk hjelp og rent vann er noe av det viktigste for de som er rammet av jordskjelvet nå, sier Bakken videre.

Han forteller at denne typen katastrofer alltid gjør inntrykk på han.

– Jeg er ydmyk for de inntrykkene man får. Men samtidig har jeg en jobb å gjøre, sier Bakken.

Han regner med å være fremme i de jordskjelvrammede områdene tirsdag og skal etter planen være der i to uker.

YDMYK: Nordmannen Rolf M. Bakken er på vei til Tyrkia for å bistå i koordineringen av hjelpearbeidet.

Arbeidet Bakken skal gjøre er finansiert gjennom UD.

– Dette er en enorm tragedie for alle som er rammet. Jeg kondolerer alle som har mistet sine kjære, og mine tanker går nå til de som er skadet og alle som er berørte, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Utenriksdepartementet har vært i kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, og sagt fra at Norge står klare til å bidra i hjelpearbeidet.

– Det er allerede klart at det er enorme humanitære behov som følge av jordskjelvet i Tyrkia og Syria i natt. Dødstallene er høye.

Utenriksdepartementet har gitt Direktoratet for sivil beredskap klarsignal om at personell kan sendes fra Norge innen 24 timer, sier Huitfeldt videre.

Norge gir i år til sammen 500 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (Cerf) og Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond (DREF). Denne støtten kan brukes ved behov.

– Norge støtter allerede FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner slik at de er i stand til reagere umiddelbart, sier Huitfeldt.

NTB melder at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har erklært landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet natt til mandag.

Det vil bli flagget på halv stang over hele landet og ved Tyrkias utenriksstasjoner under landesorgen.

Dødstallene fortsatte å stige gjennom dagen, og mandag kveld sa helseminister Fahrettin Koca at 1651 personer var bekreftet døde i Tyrkia. Dette tallet er ventet å stige ytterligere. Over 11.000 er skadd som følge av skjelvet i Gaziantep.

Også i nabolandet Syria har mange mistet livet etter skjelvet. Ved 19-tiden mandag var rundt 1000 personer bekreftet omkommet i landet.

