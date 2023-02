Markedsføringskampanjen «Hallo, Hongkong» ble sparket i gang av dansere torsdag.

Hongkong vil lokke til seg turister med gratis flybilletter

Hongkong er etter pandemien klar for å ønske verden tilbake, og lover mer enn en halv million gratis flyreiser til tilreisende.

Tilbudet er en del av en markedsføringskampanje kalt «Hallo, Hongkong», som synes å være et forsøk på å løfte fram gode sider ved byen som de siste årene har vært preget av protester mot regimet og politisk undertrykkelse – i tillegg til koronapandemien.

Nå lover leder for lokalstyret i Hongkong, John Lee, at det skal være null spor av isolasjon, karantene eller restriksjoner for tilreisende. Og i mars skal tre flyselskaper få dele ut 500.000 gratis flybilletter til de som vil oppleve det Lee kaller Hongkongs «kjas og mas».

– Dette, mine damer og herrer, er sannsynligvis verdens største velkomst noensinne, sa Le i en tale til næringslivet og turistaktører torsdag.