Ødelagte kjøretøy utenfor synagogen i Paris, som 3. oktober 1980 ble rammet av en bombe.

Libanesisk-canadier dømt til livstid for synagogeangrep i Paris i 1980

En fransk domstol har dømt en canadier med libanesisk bakgrunn til livsvarig fengsel in absentia for angrepet mot en synagoge i Paris for snart 43 år siden.

NTB

Fire personer ble drept og 46 såret da en bombe gikk av utenfor synagogen 3. oktober 1980. Angrepet blir omtalt som det første antisemittiske terrorangrepet i Frankrike etter annen verdenskrig. Det har i flere tiår vært en av Frankrikes største uløste krimsaker.

Hassan Diab, en sosiolog som bor og underviser i Ottawa i Canada, ble fredag dømt til livsvarig fengsel for angrepet. Han avviser imidlertid all innblanding, og for ham og støttespillerne hans kommer dommen som et sjokk.

Forsvarerne hans har argumentert med at han var i Libanon og studerte på universitetet da angrepet skjedde. De mener han må ha blitt forvekslet med en annen.

Kan bli utlevert

Domstolen har utstedt arrestordre mot Diab, og nå frykter de at Canada kommer til å utlevere ham til Frankrike.

– Vi skal følge nøye med på de neste skrittene, på det som den franske regjeringen velger å gjøre, og på det som franske domstoler velger å gjøre, sa Canadas statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse etter at dommen var blitt kjent.

William Bourdon, som er Hassan Diabs franske forsvarer, mener at det har skjedd en identitetsforveksling og har argumentert for at hans klient ikke har noe med saken å gjøre.

– Men vi skal alltid være til stede og støtte opp rundt canadiere og deres rettigheter, la statsministeren til.

Dommen kom også som en overraskelse for mange av dem som var til stede i retten. Flere av dem trodde bevisene var for mangelfulle til en fellende dom.

Amnesty International er blant dem som har bedt domstolen henlegge saken, som de mener er grunnløs og preget av feil.

– Urettferdig

69 år gamle Diab kommenterte også dommen. Overfor journalister i Ottawa beskrev han dommen som Kafka-aktig og sa at den er urettferdig.

– Vi hadde håpet at fornuften kunne seire, sa Diab.

Diabs canadiske forsvarer Donald Bayne kommenterte dommen slik:

– Bevismaterialet viser at han er uskyldig og likevel har de dømt ham. Dette er et politisk resultat. Det er en uriktig domfellelse, sa Bayne.

