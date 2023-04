DEMO: Tyske demonstranter bærer et bilde av Putin i forbindelse med en parade i Köln i 2019.

Russland strammer grepet mot skeive: − Kun hatet står igjen

Det russiske medietilsynet har kommet med kriterier om hvordan den nye loven mot LHBT-propaganda skal overholdes. Bolsjoj-teatret dropper sin forestilling om den skeive ballettdanseren Rudolf Nurejev.

Allerede før OL i 2014 innførte Russland en lov mot propaganda av utradisjonell sex rettet mot mindreårige.

I desember 2022 trådte en ny lov i kraft.

Den forbyr slik «propaganda» mot alle.

Nå har medietilsynet Roskomnadzor kommet med kriteriene for hvordan disse reglene skal overholdes, sitert av Agenstvo.

Det skal få samfunnet til å tenke på LHBT bare på en negativ måte, mener bloggeren Vlad Krylov.

Det ser ut som om myndighetene vil utelukke alle positive referanser til LHBT-personer, sier Vladimir Kharitonov, leder i en forening for nettpublisister.

Samtidig kom nyheten sist uke om at det verdenskjente Bolsjoj-teatret har bestemt seg for å droppe sin forestilling om den homofile ballettlegenden Rudolf Nurejev – på grunn av de begrensningene som den nye LHBT-loven gir.

Mina Skouen, LHBT-ekspert hos Helsingforskomiteen, reagerer slik på kriteriene som har kommet fra det russiske medietilsynet:

– Det viser at det eneste som nå skal være igjen av informasjon om LHBT-tematikk, er den som fordømmer, marginaliserer og oppfordrer til diskriminering. Eller som i Putins egne taler, som en del av krigspropagandaen mot Ukraina, sier Skouen.

LANDEMERKE: Bolsjoj-teatret er en av verdens mest kjente opera- og ballettscener. Nå har de droppet en forestilling om den skeive ballettstjernen Rudolf Nurejev.

Vladimir Putin brukte en stor del av sin store tale den 31. september 2022 – dagen da Russland annekterte fire ukrainske regioner – til et voldsomt angrep på skeives rettigheter i Vesten – og lovet at det aldri skal bli slik i Russland. Presidenten sa blant annet at Vesten har gått til «en radikal fornektelse av moralske normer, religion og familie».

– Roskomnadzors uttalelse er kun en ytterligere presisering av politikken som allerede gjennomføres, sier Mina Skouen.

– Loven som trådte i kraft i desember 2022, brukes aktivt for å hindre alle LHBT-uttrykk offentlig. I tillegg føler mange seg tvunget til utstrakt selv-sensur; alt fra bokhandlere til Bolsjoj-teatret, i frykt for at loven skal ramme dem.

EKSPERT: Mina Skouen.

Mina Skouen er særlig bekymret for hvordan dette påvirker unge mennesker:

– Denne frykten ser vi også hos enkeltpersoner. I forum på nett diskuterer unge mennesker om det fortsatt er trygt å bruke regnbue-emojier. Selv om det som er spesielt med denne nye varianten av loven, er at den ikke lenger gjelder kun mindreårige, så er det de yngste som rammes hardest, når informasjon som er viktig for deres identitet, fysiske og psykiske helse blir ulovlig – og kun hatet står igjen, mener Skouen.

Den nye loven ble signert av Vladimir Putin i desember og forbyr «propaganda for utradisjonelle seksuelle forhold og pedofili».

Etter det har bokhandlere fjernet bøker fra hyllene, forfattere har blitt bedt om å skrive om sine tekster og ifølge Agenstvo har for eksempel ordet «gay» blitt erstattet av «gutt» i oversettelsen av «Sex and the City».