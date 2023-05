DRIVSTOFFLAGER: Et drivstofflager på Krim står i full brann sist helg.

Mystiske sabotasjeaksjoner i Russland: − Krigen sprer seg

Allerede før det påståtte droneangrepet mot Kreml onsdag, har russernes frykt for sabotasjeaksjoner i eget land økt. De siste dagene har det vært en rekke mystiske hendelser i Russland. Hvem står bak?

De mystiske hendelsene de siste ukene kommet på rekke og rad:

Godstog har sporet av.

Fabrikker i brann.

Drivstofflagre i brann.

Oljeraffinerier i brann.

Strømforsyning ødelagt.

Og aller mest dramatisk:

Et angivelig droneangrep mot Kreml og som russiske myndigheter hevder var et ukrainsk attentatforsøk på president Putin.

Mens en rekke eksperter, blant dem den amerikanske tenketanken ISW, tror at det var russerne selv som sto bak dronene mot Kreml, er det flere teorier om hvem som kan stå bak de andre aksjonene - som har vært inne i Russland eller i russiskkontrollerte områder i Ukraina:

Ukrainsk etterretning og spesialstyrker.

Uavhengige ukrainere.

Russiske partisaner.

AVSPORING: Bildet er fra Brjansk-regionen i Russland, der flere vogner på et godstog sporet av i en sabatasjeaksjon. Ingen har påtatt seg ansvaret for den.

Amerikanerne liker det ikke

Senest natt til torsdag ble to oljeraffinerier inne på russisk territorium satt i brann, melder Mediazona.

– Dette viser at krigen sprer seg inn i Russland og russiskokkuperte områder, sier Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Dette er noe som amerikanerne har vært kritiske til.

En av grunnene til at USA ikke ønsker denne utviklingen velkommen, er at de ikke ønsker at deres militære støtte til Ukrainas forsvarskrig skal ses som Vestens forsøk på å angripe Russland.

Jakobsen sier at det offisielle Ukraina i liten grad har påtatt seg ansvaret for sabotasjeaksjoner.

– USA har prøvd å etablere at krigen skal bli i det Ukraina som var før 2014. Derfor har vi hørt amerikanere som har vært kritiske til angrep inn i Russland.

Det russiske forsvarsministeriet har lagt ut en melding på Telegram om at de «ser forsøk på sabotasje og angrep fra ukrainske tropper på russisk territorium». De truer med å angripe blant annet Kyiv om dette fortsetter.

NY BRANN: Onsdag står denne oljetanken i brann i Krasnodar-regionen inne i Russland.

Kreml anklager torsdag USA for å være hjernen bak det angivelige angrepet mot Kreml.

Geriljakrig

Sikkerhetstjenesten FSB hevder onsdag å ha pågrepet medlemmer at et ukrainsk nettverk som skal ha planlagt angrep på det russisk-okkuperte Krim.

– Jeg vet ikke hvem som er pågrepet, men vi kan forestille oss at de ikke har militære uniformer og at de derfor ikke er en del av de regulære troppene eller de hemmelige tjenestene, sier Jakobsen.

– Kan det også være russere?

– Jeg vil ikke avvise uten videre at det er misfornøyde russere. Men jeg tror det er større sannsynlighet for at det er ukrainere. Det kan også være ukrainere i de russiskkontrollerte områdene som driver en form for geriljakrig mot okkupasjonsmakten. Men jeg vil gjette at det er ukrainske myndigheter som står bak dette.

– Hvorfor?

– Fordi de vil forstyrre de russiske forsyningslinjene - og svekke deres evne til å forsvare det de har erobret i Ukraina. Det kan ikke minst være viktig nå som en ukrainsk offensiv står for døren.

Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan tror det kan være både ukrainere og russere.

– Det virker å være en veldig diffus russisk motstandsbevegelse. Og så er det selvfølgelig en ukrainsk motstandskamp. Men flere av aksjonene virker å være litt for avanserte til at det kan være spontane amatører. Så da er det naturlig å tenke på ukrainske spesialsoldater og sikkerhetstjeneste.

SEIERSDAGEN: Russerne forbereder seg til Seiersdagen den 9. mai, en markering av nazistenes nederlag i den andre verdenskrig. Samtidig er sabotasjeaksjoner nå den største frykten blant russerne. Bildet er fra St. Petersburg denne uken.

– Hvorfor påtar ikke Ukraina seg ansvaret for aksjoner?

– De holder en lav profil. Hensikten er å skape usikkerhet. Vi vet lite om denne type innsatser, så det blir mye spekulasjoner.

– Samtidig har FSB og den russiske staten en interesse av å male frem en ukrainsk trussel, sier Paasikivi til VG.

Det er avisen Kommersant som melder at redselen for sabotasjeaksjoner på eget territorium er det som det russiske folk frykter aller mest nå. De baserer seg på en studie utført av KROS.