Lukasjenko: Alle dør om Russland kollapser

President Aleksandr Lukasjenko (68) hevder at Vesten umiddelbart ville ha utnyttet et væpnet opprør i Russland.

Han mener at «alle vil dø» om Russland kollapser, melder nyhetsbyrået RIA:

– Min mening er at hvis Russland kollapser, så vil vi komme under ruinene, og vi vil alle dø, siteres Lukasjenko på.

– Det er ett fedreland, sier Belarus-presidenten om Russland og Belarus.

Uttalelsene kommer i forbindelse med utdeling av militære ordener i Minsk tirsdag. Det var Belarus’ president som lørdag forhandlet fram en avtale mellom Kreml og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin, som hadde sendt sine soldater i retning Moskva.

En del av avtalen er at Prigozjin skal flytte til Belarus og trolig fortsette driften av Wagner-gruppen derfra. Vladimir Putin antydet dette i sin tale mandag kveld.

Prigozjins fly landet tirsdag på flyplassen utenfor Minsk. Det er ikke bekreftet at Wagner-lederen var om bord. Vladimir Putins talsmann sier tirsdag formiddag at han ikke vet hvor Prigozjin befinner seg, melder RIA.

Lukasjenko forteller at hæren ble satt i full beredskap i helgen, melder RIA og det belarusiske nyhetsbyrået Belta.

– Jeg ga alle ordre om å bringe hæren i kampberedskap, sier presidenten.

Presidenten hevder også at belarusiske opposisjonelle i utlandet gjorde seg klar for organisere et væpnet opprør i kjølvannet av et russisk kupp.

– Gjør ikke helter av verken meg, Putin eller Prigozjin, sier Lukasjenko ifølge russiske medier.

Han langer også ut mot NATO:

– I dag ser vi tydelig en ny bølge av NATO-ekspansjon og en enestående oppbygging av potensialet til disse landene. Det gjelder også land i umiddelbar nærhet av våre grenser.

Utenriksminister Sergej Lavrov sier ifølge Komsomolskaja Pravda at det var Lukasjenko som selv foreslo for Putin at han skulle prøve å forhandle fram en løsning på Wagner-opprøret sist lørdag.